Pronostico Roma-Sampdoria, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Doppia Chance 1X

1.05 MAGGIORATA A 8.00 ▶

* Maggiorata di Lottomatica sottoposta a Termini e Condizioni, si consiglia di visitare il sito dell'operatore per ulteriori informazioni.

Pronostico Roma Sampdoria: confronto quote e il parere dei bookies

Secondo il mio parere, la Roma vincerà nei 90 minuti e riuscirà a passare il turno. Gli uomini di Ranieri vorranno riscattarsi dopo la delusione della sconfitta contro il Como e presentano una rosa di maggiore qualità rispetto alla Samp. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Roma e Sampdoria si affronteranno questa sera alle ore 21:00, in una sfida valida per gli Ottavi di Coppa Italia. Prima di mostrare il mio pronostico e il parere dei bookmaker sul possibile risultato esatto della sfida dell'Olimpico, di seguito trovi laEcco invece le quote di Roma-Sampdoria di diversi operatori:La Roma arriva dalla sconfitta per 2-0 contro il Como, con i giallorossi che hanno subito entrambi i gol nel recupero, una sconfitta amara che lascia strascichi. La Sampdoria, dal canto suo, ha pareggiato 0-0 contro lo Spezia, un risultato che non ha certo entusiasmato ma che ha garantito almeno un punto.Sarà sicuramente una partita interessante, con due club storici pronti a darsi battaglia per avanzare nella competizione.ma la Sampdoria, pur in difficoltà, darà il massimo per provare a compiere l'impresa.Prima di visionare il possibile risultato esatto della sfida, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa Nazionale Italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Sampdoria? Il parere dei bookies

Gli uomini di Ranieri stanno attraversando un momento complicato ma sono determinati a riscattarsi una volta per tutte in Coppa Italia.. La quota più alta per questa eventualità è offerta da Sisal e Betsson, a 6.50, leggermente superiore a quella di Quigioco, che si ferma a 6.40.

● ● ●

Roma Sampdoria: i precedenti

Roma-Sampdoria: le probabili formazioni

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming oggi

Nella lunga storia dei confronti tra Roma e Sampdoria, le due formazioni si sono sfidate ben 147 volte, con un bilancio favorevole alla Roma. I giallorossi hanno vinto 61 partite, contro le 47 della Sampdoria e i 39 pareggi. L'ultimo incontro risale alla 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/23, quando la Roma si è imposta con un netto 3-0.Le possibili scelte dei due tecnici in vista del match valido per gli Ottavi di Coppa Italia:: Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Baldanzi; Dovbyk. All. Ranieri.: Vismara; Venuti, Meulensteen, Riccio; Barreca, Yepes, Vieira, Depaoli; Pedrola, Borini; Leonardi. All. Semplici.La sfida tra Roma e Sampdoria, che andrà in scena questa sera alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Mediaset. I tifosi delle due compagini potranno seguire il match live su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.