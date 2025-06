Pronostico Roma Udinese con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Roma Udinese

A mio giudizio la Roma, scossa dal cambio di allenatore, vincerà il match grazie alla maggiore qualità dei propri calciatori e alla spinta dall'Olimpico. Andrea Stefanetti

Domenica 22 settembre alle ore 18:00,. Prima di mostrarvi il, ecco le quote 1X2 per Roma Udinese offerte da diversi operatori:Sedicesimo posto in classifica con soli 3 punti raccolti in 4 partite. Questi sono i numeri della Roma. Nettamente diversi rispetto a quelli degli ospiti: primo posto storico in campionato, 10 punti collezionati in 4 partite ovvero tre vittorie e un pareggio.Nonostante il periodo negativo culminato dal cambio di allenatore, si pensa che per i giallorossi possa arrivare la svolta nella partita contro la capolista.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Roma Udinese quote speciali sul match

I Pronostici su Roma Udinese più interessanti

Consiglio risultato esatto: 1-0 a 6.25 su GoldBet

Gol da fuori area a 3.00 su Betsson

Dybala primo marcatore del match Roma Udinese

Dove trovare le migliori quote su su Roma Udinese

La Roma, reduce dal cambio di allenatore, è ancora alla ricerca della prima vittoria e punta a ottenerla davanti ai suoi tifosi. Dall'altra parte, l'Udinese, solida e in grande forma, mira a prolungare il suo momento positivo. Nei prossimi paragrafi troverai una selezione dellePrevedo un match equilibrato in cui la Roma farà la partita con l'Udinese che proverà a sfruttare al meglio le ripartenze.che, a mio giudizio, riusciranno a vincere il match grazie a una solida difesa a un guizzo dei propri attaccanti. Goldbet offre la quota più alta a 6.25, seguita da Betsson a 6.15 e Sisal a 5.75.In una partita come questa, gli episodi e le giocate individuali possono risultare decisivi. Per questo motivo,. Betsson propone la quota più alta a 3.00, seguita da GoldBet e Lottomatica (2.50).Dybala ha nuovamente conquistato i cuori dei tifosi romanisti scegliendo di restare nella Capitale. Alla luce delle sue recenti prestazioni,La sua tecnica e la capacità di sbloccare le partite lo rendono una costante minaccia per le difese avversarie. Attualmente, la quota più alta per Dybala primo marcatore nei bookies analizzati è offerta da Sisal a 5.50, mentre su Lottomatica e Goldbet è in lavagna a 4.75.Abbiamo stilato una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

I precedenti di Roma Udinese

Le probabili formazioni di Roma Udinese

Dove vedere Roma Udinese

. Senza scomodare precedenti datati, negli ultimi quattro confronti disputati allo Stadio Olimpico, i 'giallorossi' hanno sempre trovato la vittoria. L'ultima vittoria dell'Udinese in casa della Roma risale alla stagione 2019-2020, quando i friulani s'imposero con il risultato di 0-2. Nell'ultimo precedente invece, la 'Lupa' ha conquistato i '3 punti' vincendo 3-1 grazie alle reti realizzate da El Shaarawy, Dybala e Mancini.Di seguito le possibili scelte dei due allenatori:Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All.: Juric: Okoye; Giannetti, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Kosta RunjaicQuando c'è un cambio in panchina, è complesso prevedere la formazione di una squadra. Il nuovo allenatore giallorosso potrebbe optare per un 3-5-2, con Svilar tra i pali e una difesa composta da Hermoso, Mancini e Ndicka. A centrocampo dovrebbero agire Koné, Cristante e Pisilli, con El Shaarawy e Angelino sugli esterni. In attacco dovrebbe esserci la coppia Dybala-Dovbyk. Dall'altra parte, il tecnico bianconero che ha sorpreso tutti in questo inizio di stagione, potrebbe schierare un 3-5-2 speculare a quello della Roma.La quinta giornata di Serie A, che vede affrontarsi Roma e Udinese, sarà trasmessa in esclusiva sui canali DAZN. Sky e Rai non offriranno copertura per questo incontro. La partita sarà disponibile in streaming su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.