Pronostico Roma Venezia con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico sul match Roma Venezia

Secondo me la Roma conquisterà i tre punti. I giallorossi vogliono archiviare definitivamente le difficoltà di inizio campionato per iniziare un ciclo di vittorie. Andrea Stefanetti

Domenica 29 settembre alle ore 15:00, lo stadio Olimpico ospiterà la sfida tra, valida per la sesta giornata di campionato. Prima di presentarvi il, ecco le quote 1X2 di alcuni bookies sulla partita:Nell’ultimo turno di campionato la Roma ha sconfitto l’Udinese per 3-0 conquistando i suoi primi tre punti stagionali. Primo successo anche per il Venezia ottenuto contro il Genoa per 2-0. I giallorossi, reduci da un’ottima prestazione contro l’Udinese, hanno dimostrato di essere una squadra compatta e possono puntare a una nuova vittoria.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Roma Venezia quote speciali sul match

I pronostici Roma Venezia più interessanti

Risultato esatto 2-0 a 7.00 su Snai

Segna da fuori area a 4 su Snai

Dovbyk primo marcatore del match Roma Venezia

In occasione della sfida tra Roma e Venezia, valida per il sesto turno di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.La Roma ha superato le difficoltà iniziali ed è pronta a continuare la striscia di risultati positivi. A mio avviso i 'giallorossi' porteranno a casa i 'tre punti' realizzando due reti e mantenendo la porta inviolata.. La quota più alta è la offre Snai (7) rispetto a Betsson (6,75) e Golbet (6,50)In una partita importante e decisiva per il prosieguo del campionato, le giocate individuali possono risultare decisive. Per questo motivo suggerisco di puntare su un gol da fuori area. Snai propone la quota più alta a 4.00, seguita da GoldBet e Lottomatica (3.50).. La sua tecnica e la capacità di sbloccare le partite lo rendono una costante minaccia per le difese avversarie. La quota più alta per Artem Dovbyk primo marcatore nei bookies analizzati è offerta da Betsson a 4,50 rispetto a Sisal (3.60) e Snai (3.50)

Dove trovare le migliori quote su Roma Venezia

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di quattro siti scommesse dove puoi trovare iPer scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Roma Venezia

Le probabili formazioni di Roma Venezia

Le sfide tra Roma e Venezia in serie A iniziano nel 1939, quando si affrontano per la prima volta nella Capitale, sul Campo Testaccio. La Roma perde 0-2 e al ritorno pareggia 2-2- L’ultima sfida in serie A risale alla stagione 2022/23. In questa stagione, che li vede subito retrocedere, la Roma riesce a guadagnare solo un punto in casa. Il confronto complessivo vede in vantaggio i giallorossi con 13 vittorie a fronte delle 6 del Venezia.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista della sfida tra Roma e Venezia:



Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; El Shaarawy, Kone, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Busio, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo.



L'allenatore della Roma, Ivan Juric, dovrebbe schierare un 3-5-2 con Dybala e Dovbyk in attacco, mentre a centrocampo agiranno Pisilli, Koné e Cristante, supportati sulle fasce da El Shaarawy e Angelino. Il Venezia di Eusebio Di Francesco opterà per un 3-4-2-1 con Pohjanpalo punta centrale, assistito da Ellertson e Oristanio. Zampano e Candela copriranno le fasce, con Duncan e Busio in mediana.

Dove vedere la partita

Il match tra Roma e Venezia, con fischio d’inizio previsto alle ore 15, sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN. Sky e Rai non offriranno copertura per questo incontro. La partita sarà disponibile in streaming su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.