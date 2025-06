Roma-Verona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Roma Verona + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Roma-Verona sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il grande momento, la Roma batterà l’Hellas Verona. La squadra di Claudio Ranieri potrà fare affidamento su un Olimpico che spingerà dal primo all’ultimo minuto e difficilmente sbaglia queste partite. La Roma è imbattuta in campionato dallo scorso 15 dicembre e non ha intenzione di fermarsi. Dopo i due pareggi con Juventus e Lazio, i giallorossi cercano tre punti importanti per continuare la rincorsa a un piazzamento europeo. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Verona? Ecco le quote

Quote Roma-Verona Over/Under

Il nostro Pronostico Roma Verona Gol Sì/No

La Roma ha sempre segnato nelle ultime 11 partite casalinghe. Negli ultimi tre precedenti tra le due compagini, si è sempre verificato il segno Gol Sì. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti fondamentali per raggiungere i rispettivi obbiettivi: l'Europa per i 'giallorossi' e la salvezza per i 'gialloblù'.

Sabato 19 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20:45, la Roma di Claudio Ranieri ospiterà l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Allo stadio Olimpico si giocherà la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A, che si preannuncia aperta e combattuta, visto che entrambe le squadre vogliono vincere. I giallorossi vogliono tornare ai tre punti dopo due pareggi consecutivi. I gialloblù, invece, non vincono da tre turni.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Claudio Ranieri è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.40. La vittoria dell’Hellas Verona, invece, è quotata in media a oltre 9 volte la posta in palio, a testimonianza delle grosse difficoltà che potrebbe avere la squadra di Paolo Zanetti all’Olimpico.Per Roma-Hellas Verona ci aspettiamo una partita aperta e combattuta anche se con un grande favorito, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo la Roma che vuole riprendere il filotto di vittorie, che si è fermato a sei e poi sono arrivati i due pareggi nei big match con Juventus e nel derby. Dall’altro, invece, troviamo l’Hellas Verona che cerca gli ultimi punti utili per raggiungere la salvezza. Anche i gialloblù sono in un buon momento: nelle ultime quattro gare, sono arrivati tre pareggi e una vittoria.. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Roma-Verona senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita in cui saranno realizzate diverse reti e in cui entrambe le squadre potranno trovare la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Roma Verona tra diversi bookies:



Roma Verona: i precedenti

Statistiche Roma-Verona

Roma ed Hellas Verona non hanno perso nessuna delle ultime quattro gare giocate tra tutte le competizioni.

In cinque delle ultime sei partite giocate dalla Roma si è registrato un Under 2,5.

In quattro delle ultime cinque gare della Roma si è registrato un Over 10,5 Corner

L’Hellas Verona non ha vinto nessuna delle ultime tre partite giocate.

Le probabili formazioni Roma-Hellas Verona

Roma (3-4-1-2) Verona (3-5-2) Svilar Montipò Mancini Ghilardi Hummels Coppola Ndicka Valentini Saelemaekers Tchatchoua Paredes Duda Koné Dawidowicz Angeliño Bernabé Soulé Bradaric Baldanzi Sarr Dovbyk Mosquera All. Ranieri All. Zanetti Ultimo aggiornamento: 17 aprile

Roma ed Hellas Verona si sono sfidate 77 volte nella propria storia tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio è nettamente favorevole alla squadra giallorossa, che ha vinto 40 precedenti. L’ultimo successo della Roma è arrivato all’Olimpico la scorsa stagione. La gara d’andata, invece, è stata vinta dall’Hellas Verona per 2-3. In generale, i gialloblù hanno vinto 15 volte. I pareggi, invece, sono 22.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Roma Verona, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse