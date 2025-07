Sinner-Alcaraz pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul primo set

Quote Sinner-Alcaraz (Finale Wimbledon)

Pronostico Sinner-Alcaraz: almeno due break nel primo set

Nel match tra Sinner e Alcaraz ci si può aspettare un primo set estremamente equilibrato, con pochi margini per strappare il servizio all’avversario. Entrambi i giocatori punteranno sulla solidità al servizio, cercando di imporre il proprio ritmo e concedendo poco in risposta. Alla luce di queste considerazioni, una giocata interessante potrebbe essere l’Under 1,5 break nel primo set, ipotizzando un avvio di gara dominato dai turni di battuta. Alessandro Pallotta

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Alcaraz? Il nostro parere

Mi aspetto un primo set molto equilibrato, con entrambi i giocatori estremamente attenti a difendere i propri turni di servizio. Le occasioni in risposta saranno poche e ogni singolo punto potrebbe fare la differenza. Sarà una frazione giocata sul filo dei nervi, dove la tensione si taglierà con il coltello. In uno scenario del genere, ha senso puntare su una vittoria di Sinner al tie-break: l’azzurro ha spesso dimostrato di avere la freddezza e la solidità mentale per emergere nei momenti chiave — qualità che potrebbe sfruttare al massimo anche per riscattare la dolorosa sconfitta in rimonta subita al Roland Garros. Alessandro Pallotta

Sinner-Alcaraz: i precedenti

Alcaraz-Sinner è ormai diventata una delle rivalità più affascinanti del tennis moderno. Nei 12 precedenti, il vantaggio è leggermente a favore dello spagnolo, che conduce 7-5. Negli ultimi quattro scontri ufficiali — Roland Garros, Roma, Pechino e Indian Wells — è sempre stato Alcaraz ad avere la meglio. L’unico successo recente di Sinner è arrivato in un match d’esibizione, al Six Kings Slam, dove ha vinto per 2 set a 1. Ora i due tornano a sfidarsi in un palcoscenico prestigioso come la finale di Wimbledon: chi avrà la meglio questa volta?

Statistiche e curiosità di Sinner-Alcaraz

Nell'ultimo turno, Sinner ha concesso a Djokovic 12 aces.

Nel match contro Fritz, Alcaraz ha conquistato ben 63 punti su 72 con la prima di servizio.

Nell'ultimo precedente contro Alcaraz, Sinner ha effettuato 8 aces.

