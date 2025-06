Sinner-Alcaraz pronostico e quote: la chicca sui match point del nostro esperto

Quote Sinner-Alcaraz (Finale ATP Roma)

Pronostico Sinner-Alcaraz: Over 1,5 match point a 1.85

È difficile prevedere chi avrà la meglio nella finale dell'ATP di Roma tra Sinner e Alcaraz. Una cosa però è certa: entrambi daranno tutto fino all’ultimo punto. Per questo, mi aspetto almeno due match point nel corso dell’incontro. Alessandro Pallotta

*Quota sottoposta a variazioni.

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Alcaraz? Il nostro parere

Mi aspetto un primo set combattuto, con almeno 12 game giocati. Per questo punto sul Risultato Esatto 1° set (multiplo): 7-5 Sinner o 7-5 Alcaraz. Una giocata che mi consente di coprirmi in caso di "zampata" dello spagnolo, senza rinunciare a una quota interessante. Alessandro Pallotta

Bookmaker Ris. Esatto 1° Set 7-5 per Sinner o per Alcaraz 7.86 7.86

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Sinner-Alcaraz: i precedenti

Statistiche e curiosità di Sinner-Alcaraz

Sinner non perde un match da Ottobre 2024 (Sconfitta proprio contro Alcaraz nel torneo di Pechino).

Alcaraz ha sempre vinto negli ultimi tre precedenti in tornei ATP.

Nel match contro Paul, Sinner ha vinto ben 14 punti su 15 con la seconda di servizio.

Alcaraz nella semifinale contro Musetti ha commesso ben 5 doppi falli.

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17:00,. L'azzurro, così come mostrato dalle quote dei principali operatore, parte leggermente con i favori del pronostico ma dovrà prestare particolare attenzione alla freschezza atletica e ai colpi di classe di Alcaraz, che in semifinale ha superato Musetti in due set. Prima di mostrarvi il mio pronostico sul match, diamo un'occhiata alle quote su Sinner-Alcaraz di alcuni bookmaker.Così come mostrato dal confronto quote su Sinner-Alcaraz, il tennista 'azzurro' presenta una quota media di 1.65. Secondo i maggiori siti scommesse quindi, Alcaraz (quotato in media oltre 2.20) dovrà concedere pochissimo al tennista azzurro per trionfare al Torneo di Roma.Prima di analizzare i precedenti e svelare alcune curiosità interessanti sul match, ecco alcuni spunti utili per gli appassionati di betting tennistico:Alcaraz-Sinner è già una “classica” del tennis moderno. Negli ultimi 10 precedenti, il bilancio è in perfetto equilibrio: 5 vittorie a testa. Negli ultimi tre confronti ufficiali — Pechino, Roland Garros e Indian Wells — ha prevalso Alcaraz. Sinner si è imposto solo nel Six Kings Slam, vincendo per 2 set a 1. Ora la rivalità si riaccende nella finale di Roma: chi avrà la meglio stavolta?Ecco invece alcune interessanti curiosità su Sinner-Alcaraz, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: