Sinner-Djokovic pronostico e quote: la chicca sui match point del nostro esperto

Quote Sinner-Djokovic (Semifinale Roland Garros)

Pronostico Sinner-Djokovic: almeno due match point a 1.85

Sinner parte con i favori del pronostico e, secondo i bookmaker, dovrebbe avere la meglio su Djokovic senza troppe difficoltà. Il serbo, però, come già accennato, dispone di colpi e dell’esperienza necessari per mettere in difficoltà l’azzurro. Non si può escludere, quindi, che riesca persino a salvare un match point nel corso dell’incontro. Alessandro Pallotta

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Djokovic? Il nostro parere

Mi aspetto che Sinner imponga subito il proprio ritmo, prendendo in mano il controllo del match sin dai primi scambi e aggiudicandosi il primo set, concedendo al massimo quattro game a Djokovic. In quest’ottica, un’opzione interessante potrebbe essere il Multiscore 6-3 / 6-4 a favore dell’azzurro nel primo parziale. Alessandro Pallotta

Bookmaker Ris. Esatto 1° Set 6-3/6-4 2.52 2.52

Sinner-Djokovic: i precedenti

Statistiche e curiosità di Sinner-Djokovic

Quella rimediata nella Finale di Roma contro Alcaraz, è stata l'unica sconfitta per Sinner da Ottobre 2024.

Nell’ultimo turno Djokovic ha avuto la meglio su Zverev, offrendo una prestazione di altissimo livello, caratterizzata da colpi vincenti e grande resilienza nei momenti chiave.

Djokovic ha concesso un solo set agli avversari in questo Roland Garros.

Negli ultimi nove confronti diretti, il bilancio sorride a Jannik Sinner, avanti con cinque vittorie contro le quattro di Novak Djokovic. L'ultimo incrocio tra i due risale al Six Kings Slam, dove l'azzurro si è imposto in tre set (6-2, 6-7, 6-4). L'ultimo successo del serbo, invece, risale alle Finals di Torino del 2023, quando vinse in due set senza concedere troppo spazio all'italiano.