Sinner-Djokovic pronostico e quote: la chicca dell'esperto sui break

Pronostico Sinner-Djokovic: almeno due break nel primo set

Per il match tra Sinner e Djokovic mi aspetto dei set molto equilibrati, in cui sarà difficile vedere uno dei due strappare il servizio all’altro. Entrambi faranno affidamento soprattutto sulla solidità al servizio, cercando di imporre il proprio ritmo senza concedere troppo in risposta. Considerando queste premesse, il consiglio è di puntare sull’Under 5,5 break nel match. Alessandro Pallotta

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Djokovic? Il nostro parere

Mi aspetto un primo set combattuto e ad alta tensione, con entrambi i giocatori concentrati nel tenere il proprio turno di battuta e poche reali occasioni in risposta. Sarà un set giocato sul filo dell’equilibrio, dove ogni punto peserà. In questo contesto, il consiglio è puntare sulla vittoria di Sinner al tie-break nel primo set: l’azzurro potrebbe avere la lucidità e la solidità mentale per spuntarla nei momenti decisivi. Alessandro Pallotta

Sinner-Djokovic: i precedenti

Oggi, non prima delle ore 16:00, si gioca Sinner-Djokovic. L'italiano parte favorito, ma dovrà fare attenzione alla qualità del serbo che, nel precedente turno, ha battuto Cobolli concedendo appena un set. Come evidenziato dal confronto quote su Sinner-Djokovic, l'azzurro è considerato favorito per l'accesso alla Finalissima di Wimbledon, come dimostra la quota media di 1.40. I principali siti scommesse credono che a Djokovic servirà la migliore versione di se stesso per prolungare il match e battere il numero uno al mondo.

Nelle ultime dieci sfide tra Sinner e Djokovic è l’azzurro a vantare il bilancio favorevole, con 6 vittorie contro le 4 del serbo. L’ultimo confronto diretto risale alla semifinale del Roland Garros di giugno, quando Sinner si è imposto con un netto 3-0, sfoderando una prestazione di altissimo livello. In quell’occasione, l’altoatesino ha brillato soprattutto al servizio, mettendo a segno 10 ace e mantenendo una percentuale elevata di punti vinti con la prima. L’ultima affermazione di Djokovic, invece, è ormai datata novembre 2023, in occasione delle ATP Finals, dove il numero uno serbo si impose con un secco 2-0.

Statistiche e curiosità di Sinner-Djokovic

Nell'ultimo turno, Sinner ha concesso a Shelton ben 14 aces.

Nel match contro Cobolli, Djokovic ha conquistato ben 61 punti su 81 con la prima di servizio.

Nell'ultimo precedente contro Djokovic, Sinner ha effettuato 10 aces.

Ecco invece alcune interessanti, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: