Pronostico Sinner-Martinez: la chicca dell'esperto sul primo set

Scopri il pronostico su Sinner-Martinez con un focus sulla chicca del nostro esperto sul primo set.

Quote Sinner-Martinez (3° Turno Wimbledon)

Pronostico Sinner-Martinez: almeno due break nel primo set

Per il match tra Sinner e Martinez mi aspetto un dominio da parte del tennista italiano, che proverà a strappare subito il servizio all’avversario per indirizzare la partita fin dai primi game. Lo spagnolo, noto per la sua emotività, potrebbe accusare il colpo e concedere ulteriori break nel corso del set. Alla luce di ciò, il consiglio è puntare sull’Over 1,5 break nel primo set. Alessandro Pallotta

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Martinez? Il nostro parere

Mi aspetto un primo set a senso unico, con Sinner in pieno controllo e pronto a concedere al massimo due game al suo avversario. Per questo motivo, il consiglio è puntare sul multi-risultato esatto del primo set: 6-0, 6-1 o 6-2 in favore dell’italiano. Alessandro Pallotta

Sinner-Martinez: i precedenti

Statistiche e curiosità di Sinner-Pedro Martinez

Sinner ha vinto i primi due turni non concedendo alcun set agli avversari.

Martinez, nei primi due turni, ha concesso un solo set agli avversari.

Nell'ultimo precedente, Sinner ha effettuato 4 aces.

Sabato 5 luglio, non prima delle ore 12:00,. L’italiano parte nettamente favorito, ma dovrà fare attenzione alle variazioni di gioco e alle palle corte di Pedro Martinez, che nei primi turni ha superato Loffhagen e Navone, concedendo appena un set.Come evidenziato dal confronto quote su Sinner-Martinez, l’azzurro è considerato ampiamente favorito per l’accesso al quarto turno di Wimbledon, come dimostra la quota simbolica di 1.01. I principali siti scommesse credono che a Pedro Martinez servirà un'autentica impresa per battere il numero uno al mondo.Prima di analizzare i precedenti e svelare alcune curiosità interessanti sul match, ecco alcuni spunti utili per gli appassionati di betting tennistico:. In quell’incontro, l’italiano si impose in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Il primo parziale fu piuttosto equilibrato, con Sinner che riuscì a strappare il servizio decisivo nel decimo gioco. Nel secondo set, invece, l’azzurro prese pieno controllo della partita, chiudendo con autorità il match.Ecco invece alcune interessanti, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: