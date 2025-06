Sinner-Zverev pronostico e quote, il tedesco si confermerà il maestro degli aces? Il parere dei bookies

* Quote sottoposte a variazioni.

Pronostico Sinner-Zverev: confronto quote e il parere dei bookies sulla Finale Australian Open

Concordo con le previsioni dei bookies: credo che Sinner vincerà sia il match che il torneo. Tuttavia, potrebbe cedere un set a Zverev, che sta attraversando un eccellente periodo di forma. Penso che l’italiano abbia tutte le qualità necessarie per affrontare e superare qualsiasi difficoltà, in particolare quelle legate al potente servizio del tedesco, e portare a casa la vittoria. Andrea Stefanetti

Tra le proposte consigliate, il tedesco, grazie a un servizio straordinario, ha costruito gran parte del suo successo in questo torneo, arrivando fino alla finale. Anche Sinner dispone di un servizio molto efficace, ma Zverev sembra avere maggiore continuità in questo fondamentale, rendendo questa scelta particolarmente interessante. In seguito, ecco le quote dei bookies sulla Finale degli Australian Open tra Sinner e Zverev. Le quote non lasciano spazio a dubbi: il trionfo dell'italiano è offerto fino a un massimo di 1.38. Al contrario, per Alexander Zverev servirà un'impresa straordinaria e il suo miglior servizio per superare il numero uno al mondo e conquistare il prestigioso Slam australiano.

Un Set terminerà per 6-0 o 0-6? Il parere dei bookies sulla Finale degli Australian Open

Tra le opzioni più intriganti per questo match spicca la quota relativa alla possibilità che almeno un. Questo mercato,, a testimonianza della bassa probabilità di un simile scenario. Tale valutazione riflette la difficoltà di strappare il servizio a entrambi i tennisti, vista la solidità dimostrata in questo fondamentale.

Sinner Zverev: i precedenti

Dove vedere la Finale Australian Open 2025 oggi

Dal 2020 ad oggi, Sinner e Zverev si sono incrociati in 6 occasioni, con un bilancio che pende a favore del tedesco, vincitore di 4 incontri. L’ultimo precedente risale ad agosto scorso, quando l’italiano ha avuto la meglio a Cincinnati, imponendosi per 2 set a 1 al termine di una maratona durata oltre tre ore e mezza. L’ultima vittoria di Zverev, invece, è arrivata agli US Open 2023, dove ha trionfato al quinto set dopo quasi cinque ore di battaglia.La Finale degli Australian Open 2025 tra Sinner e Zverev si giocherà oggi alle ore 9:30 italiane. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eurosport, accessibile tramite le piattaforme Sky e Dazn. Per chi preferisce seguire il match in chiaro, sarà disponibile anche sul canale Nove.