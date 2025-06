Pronostico Slovan-Milan, segno 1x2 e risultato esatto: il parere dei bookies

Pronostico Slovan Bratislava Milan e il parere dei bookies

Il Milan sembra aver ritrovato lo spirito giusto in questa Champions e la differenza tecnica delle rose è notevole. A mio avviso, i rossoneri vinceranno la partita. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 18.45, andrà in scena la sfida tra. La partita si disputerà alle ore 18.45 di martedì 26 novembre. Prima di presentarvi, ecco le quote di alcuni operatori:Il Milan, attualmente a quota 6 punti in classifica, ha l'obbligo di vincere per cercare di risalire posizioni e avvicinarsi alla qualificazione ai Sedicesimi della competizione. Dall'altra parte, il Slovan Bratislava è fermo a 0 punti, con un bilancio negativo di 4 sconfitte in altrettante partite disputate.Dopo la bella vittoria del Bernabeu (1-3), i rossoneri sono 'inciampati' in campionato con due pareggi contro Cagliari e Juventus. Riusciranno gli uomini di Fonseca a riconquistare i '3 punti' in Champions?Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Slovan-Milan? Il pronostico dei bookies

. I bookies, infatti, prevedono una vittoria senza subire reti da parte del Milan che conquisterà i tre punti segnando due gol. La quota dello 0-2 in favore del Milan è offerte da Snai, Goldbet e Sisal a 7.25, mentre Betsson 7.50.

Slovan-Milan, i precedenti

Slovan Milan: le probabili formazioni

Slovan e Milan si sono incontrate per due volte nella loro storia, sempre in Champions League. In entrambe le occasioni è stato il Milan a vincere con i risultati di 4-0 e 0-1. L’ultimo match fra le due squadre risale alla stagione 1992/93.

L’allenatore degli slovacchi dovrebbe schierare lo stesso 11 dell’ultima partita, con Strelec a guidare l’attacco e con la coppia difensiva formata da Kashia e Bajric. Milan che arriva dalla sfida contro la Juventus e che potrebbe optare per qualche cambio di formazione.



SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet, Ignatenko, Savvidis, Barseghyan, Tolic, Marcelli, Strelec. All. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Musah, Gabbia, Tomori, Theo, Fofana, Rejinders, Chukwueze, Morata, Okafor, Abraham. All. Fonseca.

Dove vedere Slovan-Milan di Champions oggi in diretta

La sfida tra Slovan Bratislava e Milan, in programma martedì 26 novembre alle ore 18:45, sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Gli appassionati potranno inoltre seguire il match in streaming attraverso l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW TV.