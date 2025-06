Pronostico Spagna Danimarca con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Spagna Danimarca

Credo che la Spagna farà valere la maggiore qualità della propria rosa e, anche grazie alla spinta del suo pubblico, conquisterà i '3 punti'. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Nel terzo turno di Nations League, si sfideranno. La sfida andrà in scena sabato 12 ottobre alle ore 20.45, a l’Estadio de La Condomina. Prima di mostrarvi il, queste sono le quote 1x2 di diversi operatori:La Spagna si trova al secondo posto con 4 punti, dopo aver pareggiato con la Serbia e vinto contro la Svizzera. Danimarca, invece, a punteggio pieno guida la classifica del gruppo A4.I bookmakers vedono favorita la Spagna nella sfida contro i danesi. Gli uomini di De La Fuente, considerati tra i principali candidati alla vittoria anche nelle quote vincente Nations League , vogliono ottenere i '3 punti' per provare il sorpasso in classifica proprio ai danni della Danimarca.

Quote speciali su Spagna Danimarca

I pronostici Spagna-Danimarca più interessanti

Consiglio risultato esatto 3-1 a 12.00 su Sisal

Spagna realizza 3 o più reti

Pedri primo marcatore di Spagna Danimarca

Per la sfida Spagna Danimarca, valida per il terzo turno di Nations League, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.La Spagna è a caccia di una vittoria che possa permettergli di ottenere il primo posto della classifica. Secondo le mie analisi, gli iberici riusciranno a segnare diversi gol in questa gara.. La quota per questo risultato la troviamo a 12 su Sisal, Snai e Goldbet.Un altro pronostico che posso consigliarvi, è l'. A mio modo di vedere gli Iberici avranno numerose occasioni da rete che, se ben sfruttate, possono portare alla realizzazione di almeno tre gol. La quota più elevata è offerta da Goldbet (2.45) seguita da Betsson (2.40).Pedri, appena rientrato dall'infortunio, potrebbe essere la chiave per sbloccare la partita. Il centrocampista spagnolo, con il suo stile di gioco creativo, potrebbe mettere in difficoltà la difesa danese. Per questo, scommettere supotrebbe rivelarsi una scelta interessante. Le quote per questa giocata sono piuttosto allettanti:

Dove trovare le migliori quote su Spagna Danimarca

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Spagna-Danimarca

Probabili formazioni di Spagna-Danimarca

E’ dominio spagnolo nei precedenti fra le due squadre. Infatti, su 17 incontri, le furie rosse hanno avuto la meglio per 13 volte. 2 i pareggi e 2 le vittorie della Danimarca. L’ultimo incontro ufficiale fra le due squadre risale al 2007, dove proprio la Spagna si impose per 1-3.

Spagna e Danimarca sono pronte per sfidarsi nel terzo turno di Nations League. Ecco le probabili scelte dei due allenatori:



SPAGNA (4-2-3-1): Raya, Porro, P. Torres, Vivian, Cucurella, Merino, Ruiz, Yamal, Pedri, Williams, Joselu. All. De La Fuente.

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel, Nelsson, Vestergaard, Kristensen, Bah, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen, Eriksen, Dolberg, Poulsen. All. Knudsen.



De La Fuente dovrà fare a meno di Dani Carvajal, reduce da un brutto infortunio che lo terrà fuori per il resto della stagione. Al suo posto, Pedro Porro. In avanti, dovrebbe partire dalla panchina Alvaro Morata, confermati invece Yamal e Williams. Per la Danimarca difesa a 3, solito atteggiamento solido. Eriksen imprescindibile e due mediani di costruzione come Hojbjerg e Hjulmand.

Dove vedere Spagna Danimarca

È possibile seguire il match in diretta streaming grazie alla piattaforma internazionale UEFA TV. Per accedere al servizio, basta collegarsi a internet e visitare il sito ufficiale di UEFA TV, dove potrai trovare tutte le partite disponibili.