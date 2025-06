Spagna-Olanda pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Selezione Spagna vince + Gol Sì

Pronostico Spagna-Olanda: chi passerà alle semifinali? Il parere dei bookies

Dal mio punto di vista, la Spagna riuscirà a vincere. Gli spagnoli sono motivati a riscattare la prestazione sotto tono della gara precedente e daranno il massimo per dimostrare il loro valore. Andrea Stefanetti

, match valido per il ritorno dei Quarti di Nations League, è in programma per domenica 23 marzo alle ore 20:45. Prima di rivelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata alla proposta deiEcco invece le quote 1x2 di Spagna-Olanda di tre differenti operatori:Il match di andata si è concluso 2-2, con la Spagna che ha pareggiato in pieno recupero, segnando un gol decisivo negli ultimi istanti della partita. Una sfida emozionante e combattuta, che lascia tutto aperto per il ritorno.Tutto è ancora aperto tra Spagna e Olanda. Entrambe le formazioni sono determinate a vincere per raggiungere la semifinale. I padroni di casa partono con i favori del pronostico grazie al vantaggio del campo, ma non potranno sottovalutare la grinta e la determinazione degli avversari, pronti a tutto per ribaltare la situazione. La partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre che cercheranno di imporre il proprio gioco per conquistare il passaggio al prossimo turno.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul ritorno dei Quarti di Nations League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla nota competizione:

Quale sarà il risultato esatto di Spagna-Olanda? L'opinione dei bookies

Un match d'andata ricco di gol. Dopo un'attenta analisi, uno dei risultati più probabili secondo i bookies per la sfida tra Spagna e Olanda è un 2-0 a favore dei padroni di casa. La quota maggiore per questo esito è offerta da Quigioco, con una valutazione di 8.80, rispetto a bwin che si ferma a 8.50 e Sisal a 7.00.

Spagna-Olanda: i precedenti

Le probabili formazioni di Spagna Olanda

Sono 14 gli incontri ufficiali nella storia tra le due squadre, con il bilancio che pende a favore dell'Olanda, che ha vinto 6 volte contro le 5 vittorie della Spagna. I pareggi sono stati solo 3. L'ultimo confronto risale all’ultimo turno di Nations League che è terminato con il pareggio per 2-2.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Nations League:

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Timber; De Jong, Gravenberch; Simons, Reijnders, Gakpo; Brobbey. All. Koeman.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Pedro Porro, Cubarsi, Inigo Martinez, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Spagna e Olanda, in programma domenica 23 marzo, sarà visibile su UEFA TV, insieme agli altri quarti di finale della Nations League. Gli utenti che possiedono una smart TV, come Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, potranno seguire gratuitamente tutte le partite della Nations League tramite l'app UEFA.tv.