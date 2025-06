Pronostico Spagna-Svizzera, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookmaker

Pronostico Spagna Svizzera e il parere dei bookies

Penso che la Spagna avrà la meglio. Ha una rosa più competitiva e può contare su un forte sostegno del pubblico, che si aspetta una partita ricca di gol e spettacolo. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Laaffronterà lanella sesta giornata della fase a giorni di Nations League, con il fischio d'inizio previsto per le 20:45 di questa sera. Prima di svelarvi il, ecco le quote offerte da diversi operatori.. Gli uomini di De La Fuente sembrano inarrestabili in questa Nations League e vorranno vincere l’ultima sfida per consolidare il primato in classifica. Dall'altra parte c'è una Svizzera che ha deluso in questa competizione e che ha raccolto solamente due punti in cinque partite disputate.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione UEFA:

Quale sarà il risultato esatto di Spagna Svizzera? Il pronostico dei bookmakers

Secondo i principali bookmakers, il. Gli operatori ritengono che la squadra iberica avrà la meglio, segnando due gol e mantenendo la porta inviolata. Sono d'accordo con questa previsione, soprattutto considerando la deludente forma della Svizzera in questa competizione. La quota più alta per il 2-0 in favore della Spagna è di 6.00 su Betway.

Spagna Svizzera: i precedenti

Spagna-Svizzera: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Nel corso dei 26 incontri precedenti tra Spagna e Svizzera, è emerso un, che ha collezionato ben 19 vittorie. La Svizzera, invece, è riuscita a imporsi soltanto in due occasioni. L’ultima vittoria degli svizzeri però è recente, risale al 24 settembre 2022 quando i biancorossi vinsero per 2-1. Questo successo, sebbene raro, ha dimostrato che la squadra svizzera è capace di ottenere risultati significativi anche contro avversari di grande rilievo come la 'Furia Roja'.Luis De La Fuente punterà sul 4-2-3-1 con Pino, Pedri e Nico Williams a supporto della prima punta Morata. La Svizzera risponderà con un modulo speculare e con la mediana composta dalla coppia Xhaka-Freuler. In avanti agiranno Rieder, Amdouni e Okafor dietro Embolo.: Remiro; Mingueza, Paredes, Laporte, Grimaldo; Fabian Ruiz, Casadò; Yeremi Pino, Pedri, Nico Williams; Morata. Ct. De La Fuente.: Kobel; Fernandes, Amenda, Comert, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Rieder, Amdouni, Okafor; Embolo. Ct. Yakin.È possibile seguire il match tra Spagna e Svizzera in diretta streaming grazie alla piattaforma internazionale UEFA TV. Per accedere al servizio, basta collegarsi a internet e visitare il sito ufficiale di UEFA TV, dove potrai trovare tutte le partite disponibili.