Pronostico Stoccarda-Atalanta, segno 1x2 e risultato esatto: il parere dei bookies

Pronostico Stoccarda Atalanta e il parere dei bookmaker

Dal mio punto di vista, lo Stoccarda ha tutte le possibilità di conquistare i tre punti e la vittoria finale. I tedeschi sono forti e motivati a proseguire il loro percorso verso la qualificazione in Champions League. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera alle ore 21:00, l'in trasferta per il quarto turno della fase a gironi. Prima di entrare nel dettaglio delsulla partita, ecco un riepilogo delle principali quote offerte dai vari operatori:I nerazzurri, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, restano imbattuti, ma il pareggio casalingo contro il Celtic ha suscitato un po’ di delusione. È importante non sottovalutare la squadra di Sebastian Hoeness, che, dopo la sconfitta a Madrid contro il Real e un deludente pareggio con lo Sparta Praga, ha ottenuto una vittoria significativa contro la Juventus, superandola 1-0 grazie a un gol di El Bilal Tourè al 92'.. Dopo il successo contro la Juventus, i tedeschi sono motivati a riconfermarsi in Champions League. D'altro canto, l'Atalanta è pronta a mostrare le proprie qualità e a mettere in difficoltà l'avversario.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Stoccarda Atalanta? Il pronostico dei bookies

I bookmaker analizzati prevedono una partita equilibrata tra Stoccarda e Atalanta. Si ritiene che i padroni di casa saranno in grado di vincere segnando una rete e mantenendo la porta inviolata. Pertanto, secondo i bookies, il. La miglior quota per questo punteggio è offerta da Quigioco a 15.00, seguita da Betsson a 14.50 e Sisal a 14.00.

Stoccarda Atalanta: i precedenti

Probabili formazioni Stoccarda Atalanta

Nella loro storia, Stoccarda e Atalanta non si sono mai affrontate, rendendo questo match completamente inedito. Si preannuncia una partita avvincente, considerando la forma fisica di entrambe le squadre. Attualmente, lo Stoccarda occupa l'ottavo posto con 13 punti e arriva da due risultati utili consecutivi: una vittoria casalinga per 2-1 contro il FCK e un pareggio a reti inviolate in trasferta contro il Leverkusen. Situazione diversa per l'Atalanta, che si trova al terzo posto con 22 punti. La squadra di Gasperini ha ottenuto due vittorie consecutive, superando il Monza con un punteggio di 2-0 e trionfando nel big match contro il Napoli capolista con un convincente 0-3.

Lo Stoccarda schiera un 4-4-2 compatto, con Nübel in porta e una linea difensiva solida composta da Vagnoman, Chase, Rouault e Mittelstädt . L’Atalanta opta per un 3-4-2-1, puntando sul reparto offensivo composto da Lookman e De Ketelaere a supporto di Retegui.



Stoccarda (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. All. Hoeness.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Dove vedere il match di oggi

Sky trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite di Champions League per la stagione 2024-25. Gli incontri saranno visibili in TV sui canali Sky Sport e Sky Calcio, oltre che in streaming su Sky Go e NOW, compresa la partita Stoccarda-Atalanta. Le restanti 18 partite (una per ogni mercoledì) saranno trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video, che fino alla stagione 2026-27 offrirà una partita di una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi fino alle semifinali.