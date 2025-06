Pronostico Svizzera Spagna con quote e statistiche

Svizzera e Spagna, domenica 8 settembre alle 20:45, si affronteranno nella seconda giornata del Gruppo D di Nations League. In questa pagina troverete il pronostico di Svizzera-Spagna con le quote e i consigli dei nostri esperti.

Dove trovare le migliori quote Svizzera Spagna?

Il nostro pronostico Svizzera Spagna

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Da una parte i campioni d'Europa, dall'altra una delle squadre più brillanti del torneo. La Svizzera di Yakin sfida la Spagna guidata da De la Fuente, con l'ambizione di ripetere l'impresa già compiuta eliminando l'Italia agli ottavi di Germania 2024. Anche se la Spagna è attualmente superiore alla Svizzera, la partita potrebbe risultare più equilibrata del previsto. Ecco un confronto delle quote tra tre siti di scommesse:

Pronostico Svizzera Spagna con Risultato esatto

Secondo le nostre previsioni, il risultato esatto di Svizzera-Spagna potrebbe essere 0-1 a favore della Spagna. Come già sottolineato, la vittoria della Furia Roja è ritenuta probabile, vista la loro attuale superiorità rispetto alla Svizzera. Di seguito, proponiamo un confronto delle quote per il risultato esatto di 0-1 offerto da tre diversi operatori.

Svizzera Spagna pronostico gol per tempo

Come anticipato, il nostro pronostico per questa partita è un 0-1 a favore degli ospiti. Ma sapevate che è possibile scommettere anche sul momento in cui verrà segnato il gol? Secondo i principali siti di scommesse, un gol segnato nel primo tempo dalla Spagna ha una quota media di 1.80 su NetBet e Netwin. Al contrario, un gol segnato dagli iberici nel secondo tempo è quotato a circa @1.50 su entrambi i siti scommesse.

Svizzera Spagna pronostico primo marcatore

Un altro pronostico interessante riguarda i marcatori della partita, con particolare attenzione al primo marcatore. Secondo le nostre analisi, sarà la Spagna a sbloccare il risultato con un gol di Joselu. Il neo arrivato all'Al-Gharafa SC è quotato a 2.75 su NetWin e Betsson come primo marcatore, mentre Lamina Yamal ha una quota di 4.00 per segnare per primo nel match.

Svizzera Spagna i precedenti

Le due formazioni si sono affrontate 25 volte nella loro storia. La Svizzera ha ottenuto solo 2 vittorie, mentre la Spagna ne ha conquistate 18, con 5 pareggi. Dal 2010, le squadre hanno giocato 7 partite: 2 vittorie per la Svizzera, altrettante per la Spagna e 3 pareggi in totale.

Svizzera Spagna le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Svizzera-Spagna:

SVIZZERA (3-4-3): Kobel, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. Ct: Yakin.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

La Svizzera è senza Sommer e Shaqiri, segnando la fine di un'era. Tuttavia, ci sono ancora giocatori di spicco come Akanji, Ricardo Rodriguez ed Elvedi in difesa, Xhaka e Freuler a centrocampo, e Embolo in attacco, con l'emergente Noah Okafor pronto a sorprendere. La Spagna affronta assenze pesanti, tra cui il capitano Morata e il portiere Unai Simon, entrambi infortunati. Mancano anche Navas, Nacho, Merino, Baena e Fermin Lopez. Nonostante le defezioni, il Ct Luis de la Fuente può contare su giocatori di qualità, con Oyarzabal, Lamine Yamal, Nico Williams e Dani Olmo in attacco.

Svizzera Spagna dove vedere la partita

Al momento della stesura di questo approfondimento, non è prevista la diretta tv della partita Svizzera-Spagna. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire il match di Nations League in streaming su UEFA TV, disponibile sia tramite sito su PC che tramite app su dispositivi mobili e tablet.

Il nostro pronostico su Svizzera Spagna

Dopo un'attenta analisi delle quote per Svizzera-Spagna, possiamo confermare che ci attende un match avvincente. I campioni d'Europa punteranno a prolungare la loro striscia vincente, e l'incontro promette sorprese ed emozioni. I bookmaker vedono la Spagna come favorita, una valutazione che condividiamo pienamente.