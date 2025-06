Pronostico Torino Atalanta con quote e statistiche

Torino e Atalanta si incontreranno nella seconda giornata di campionato, con fischio d'inizio fissato per le 18:30 di domenica 25 agosto. Prima di mostrarvi il, ecco il confronto tra otto differenti operatori delleTorino e Atalanta arrivano al match con umori opposti. I granata sono stati rimontati dal Milan, che ha pareggiato nei minuti finali grazie a cambi decisivi. Al contrario, l’Atalanta ha dominato il Lecce con un impressionante 4-0, offrendo una prestazione da incorniciare.

Dove trovare le migliori quote di Torino-Atalanta?

Analizzare tutte le opzioni disponibili e conoscere le quote scommesse prima di una partita è essenziale, poiché nel calcio ci sono diverse tipologie di mercati su cui puntare. Per scommettere in sicurezza in Italia, è importante scegliere piattaforme con licenza ADM, che non solo garantiscono affidabilità, ma spesso offrono promozioni vantaggiose come bonus scommesse o bonus senza deposito.



Prima di consultare il pronostico di Torino Atalanta, vi consigliamo anche di visionare i seguenti due approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul campionato italiano:

Il nostro pronostico su Torino-Atalanta

Giocare in casa del Torino non è mai semplice, soprattutto all'inizio della stagione. Nel debutto contro il Milan, i 'granata' hanno mostrato di essere una squadra solida, capace di mettere in difficoltà chiunque. La recente perdita di Bellanova però, passato proprio all'Atalanta, potrebbe essere un duro colpo per il Torino, visto che l'esterno era un elemento chiave per Mister Vanoli. Dall'altra parte, la Dea è in ottima forma, come dimostra la vittoria per 0-4 contro il Lecce. Siamo convinti che l'Atalanta avrà buone possibilità di portare a casa i tre punti (esito consigliato: segno 2).



*Le quote indicate possono subire variazioni.

Pronostico Torino Atalanta con risultato esatto

Secondo le nostre analisi,. Ci aspettiamo una vittoria dell'Atalanta, che farà valere la maggiore qualità della sua rosa in ogni reparto vincendo con una rete di scarto e mantenendo la porta inviolata. In seguito ecco il confronto quote di Torino Atalanta 0-1 di tre differenti bookies:

Consigli Torino-Atalanta, verrà utilizzato il VAR?

. Infatti, il nostro pronostico su Torino-Atalanta si concentra anche sul possibile utilizzo del VAR, ormai elemento cruciale nel calcio. Il Torino ha già sperimentato l'importanza dell'On-Field Review, vedendosi convalidare un gol nel match di esordio grazie a questa tecnologia. Per questo incontro,. Questo indica l'impatto crescente del VAR nelle dinamiche di gioco, rendendolo un fattore da considerare nelle scommesse.

Torino Atalanta pronostico primo marcatore

. L’attaccante è quotato a. Questa quota riflette la fiducia nel giovane talento nerazzurro, che ha già dimostrato di saper sbloccare il risultato in diverse occasioni. Scommettere su Retegui come primo marcatore potrebbe rivelarsi una scelta interessante, dato il suo ruolo fondamentale nell'attacco della Dea e la sua capacità di segnare anche contro difese solide come quella del Torino.

Torino Atalanta statistiche partite precedenti

Torino Atalanta le probabili formazioni

Dove Vedere Torino Atalanta in Tv o Streaming

Il nostro pronostico Torino Atalanta

, con i 'Granata' che hanno ottenuto 52 vittorie, a fronte di 43 pareggi e 35 successi della Dea. Il loro primo incontro risale alla stagione 1937/38, quando il Torino si impose per 2-1 grazie a una doppietta di Mario Bo. Nell'ultimo match della scorsa stagione, l'Atalanta ha sconfitto il Torino per 3-0 con le reti realizzate da Lookman, Scamacca e Pasalic.Adesso esaminiamo le possibili scelte dei due allenatori per Torino-Atalanta:Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masini; Sosa, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. Allenatore: Paolo Vanoli.Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini.Nell'11 titolare di Paolo Vanoli, l'unica novità è l'inserimento di Borna Sosa al posto di Bellanova. In attacco, Sanabria sembra avere un leggero vantaggio su Che Adams. La difesa resta invariata dopo la buona prestazione di San Siro. Gasperini conferma la formazione vincente contro il Lecce: Musso torna tra i pali, De Roon resta in difesa, mentre Brescianini e Retegui completano il reparto offensivo insieme a De Ketelaere. Il nuovo acquisto Samardzic sarà pronto a subentrare dalla panchina.La seconda giornata di Serie A, con Torino e Atalanta in campo, sarà visibile esclusivamente sui canali DAZN. Non ci sarà copertura di Sky o Rai. Lo streaming sarà disponibile su DAZN tramite pc, smartphone e tablet.Dopo aver analizzato con attenzione le quote scommesse per la partita tra Torino e Atalanta, ci aspettiamo un match equilibrato, con un leggero vantaggio per l'Atalanta. Questo è dovuto alla superiore qualità tecnica dei suoi giocatori e alla profondità della panchina, che potrebbe rivelarsi decisiva nel corso dell'incontro. I bookmakers danno i nerazzurri come favoriti e riteniamo che questa valutazione sia ben motivata.