Torino-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Torino-Inter + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Torino-Inter sul vincente

A mio avviso e visto il morale alto dopo la grande vittoria di San Siro col Barcellona, l’Inter potrebbe battere il Torino. Nonostante un probabile turnover, i nerazzurri cercheranno di avvicinarsi alla vetta della classifica e mettere pressione al Napoli, atteso più tardi a Genova. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Torino-Inter? Ecco le quote

Quote Torino-Inter Over/Under

Il nostro Pronostico Torino Inter Gol Sì/No

Nelle ultime 4 partite disputate dal Torino, in 3 occasioni si è verificato il segno No Goal. Siamo ormai nella fase cruciale della stagione, e questo potrebbe spingere entrambe le squadre a prestare maggiore attenzione all’equilibrio difensivo.

Domenica 11 maggio, con fischio d’inizio alle ore 18:00, l’Inter di Simone Inzaghi farà visita al Torino di Vanoli. La gara, valevole per il 36º turno di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino e si preannuncia aperta e combattuta. Il Torino è reduce dal pareggio casalingo con il Venezia e cerca una vittoria che manca da due partite. L’Inter, con il morale altissimo dopo aver conquistato la finale di Champions League, cerca punti importanti per mettere pressione al Napoli nella lotta scudetto.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Simone Inzaghi è considerata favorita per la vittoria, con una media di 1.55. La vittoria del Torino, invece, è quotata oltre 5 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Paolo Vanoli.Per Torino-Inter ci aspettiamo una partita combattuta. Da un lato, troviamo un Torino che vuole tornare alla vittoria dopo aver conquistato soltanto un punto nelle ultime due uscite. Dall’altro, invece, troviamo l’Inter che ha battuto Hellas Verona e Barcellona, rimanendo aggrappato al Napoli in campionato e conquistando la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni.Infatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Over. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano anche essere realizzati meno di tre gol. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Torino-Inter senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Torino Inter tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 36esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Torino-Inter: i precedenti

Statistiche Torino-Inter

Torino e Inter si sono sfidate 192 volte tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio sorride ai nerazzurri, che ha vinto ben 82 precedenti. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto la gara d’andata giocata a San Siro per 3-2. Sono cinque, inoltre, le vittorie consecutive dell’Inter. Il Torino ha battuto per 55 volte i nerazzurri. L’ultimo successo granata però è arrivato nella stagione 2018/19. Anche i pareggi sono 55.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Torino Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

Nelle ultime cinque gare giocate tra Torino e Inter, i nerazzurri sono stati la prima squadra a segnare.

In cinque delle ultime sei gare giocate, il Torino è stata la prima squadra a subire gol.

Nelle ultime sette gare giocate dal Torino si è registrato un Under 2,5.

Nelle ultime cinque gare giocate dal Torino si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni Torino-Inter