Torino-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Torino-Milan: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso il Milan faticherà in questa giornata. A differenza di quello che dicono i bookies, io dico che il Torino in casa non perderà. Giocare nello stadio dei granata non è semplice e il Milan non arriva in grandissima forma. Andrea Stefanetti

Il Milan, dopo la delusione dell'eliminazione dalla Champions, affronterà il Torino sabato 22 febbraio alle ore 18:00. Prima di svelare il mio pronostico per questa partita e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco le quote di Torino-Milan di diversi operatori: Nell'ultimo turno di campionato, i granata hanno perso nei minuti di recupero contro il Bologna, mentre il Milan ha battuto il Verona per 1-0. L'eliminazione in Champions potrebbe avere ripercussioni negative soprattutto da punto di vista mentale per i rossoneri.

Quale sarà il risultato esatto di Torino Milan? Il parere dei bookies

Il Torino, nonostante l’ultima sconfitta, ha dimostrato che con il mercato di gennaio ha cambiato atteggiamento e alzato il livello delle prestazioni. Potrebbe non bastare per vincere contro il Milan che, comunque, rimane una rosa superiore rispetto a quella granata.. Troviamo la quota dell’1-1 a 6.00 su Goldbet, 6.25 su Betsson e 6.50 su Sisal.

Torino Milan: i precedenti

Torino-Milan: le probabili formazioni

Diamo uno sguardo al bilancio complessivo tra le due squadre. La gara di sabato sarà la numero 200 in assoluto tra questi due club in tutte le competizioni: nei 199 precedenti sono 77 le vittorie del Milan, 67 i pareggi e 55 i successi del Torino. Analizzando poi nello specifico i match che riguardano la Serie A, le partite in totale sono 157: 65 i successi rossoneri, 35 quelli granata, mentre i pareggi sono 57.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 26° turno di Serie A:

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Torino e Milan, valida per il 26° turno di Serie A, sarà trasmessa sabato 22 febbraio in esclusiva su DAZN. Per seguirla in TV, sarà necessario scaricare l'app DAZN su una smart TV compatibile, su console Playstation o Xbox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box.