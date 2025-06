Pronostico Tottenham-Roma, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Tottenham-Roma e il parere dei bookies

A mio avviso il Tottenham vincerà il match e chiuderà in vantaggio la prima frazione di gioco. Andrea Stefanetti

Dopo la sconfitta rimediata per 1-0 contro il Napoli in campionato, la nuovadi Ranieri si prepara ad affrontare ilnel quinto turno della Regular Season di Europa League. Prima di visionare il mio pronostico e il parere dei bookies sul possibile risultato esatto, ecco le quote dei maggiori operatori:Il complicato inizio di stagione della Roma ha riguardato anche l'Europa League, dove i giallorossi hanno conquistato solamente cinque punti nelle prime cinque giornate. Il Tottenham invece, ha conquistato nove punti e occupa attualmente la settima posizione in classifica.Secondo i bookmaker il Tottenham è nettamente favorito alla conquista dei '3 punti'. A giudizio degli operatori infatti, alla nuova Roma di Ranieri servirà un'autentica impresa per uscire indenne dalla trasferta inglese.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Tottenham-Roma? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker il risultato esatto più probabile di Tottenham-Roma è 2-1 in favore dei padroni di casa. Per gli operatori quindi, gli Spurs subiranno almeno una rete realizzando però due gol. Nel confronto quote effettuato è Betsson a offrire la migliore quota (8.75), rispetto a Sisal e Snai (8.50).

Tottenham-Roma, i precedenti

Probabili formazioni Tottenham-Roma

Tottenham e Roma si sono affrontate in gare amichevoli in quattro occasioni e il bilancio è equilibrato: due vittorie per gli 'inglesi' e due per i 'giallorossi'. Nell'ultimo precedente, risalente all'estate del 2022, la Roma s'impose per 0-1 grazie al gol di Ibanez su assist di Dybala.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del big match della quinta giornata della 'regular season' di Europa League:



TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Porro, Davies, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Son, Maddison, Kulusevski; Solanke. All. Postecoglou.

ROMA (4-4-2): Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Pisilli, Cristante, Kone, El Shaarawy; Pellegrini, Dovbik. All. Ranieri.

Dove vedere il match in diretta

La partita Tottenham-Roma, prevista per giovedì 28 novembre alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Sarà inoltre possibile seguirla in streaming tramite le piattaforme NOW e Sky Go.