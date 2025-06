Udinese-Como pronostico, quote e dove scommettere

Dove trovare le migliori quote di Udinese Como

La(Bluenergy Stadium). Si tratta di un match interessante per entrambe le squadre, che cercheranno di ottenere punti importanti in questo inizio di campionato.. I bianconeri, che hanno raccolto finora 4 punti in campionato, sono reduci da un pareggio contro il Bologna e da una vittoria casalinga contro la Lazio. Al contrario, il Como, neopromosso, è penultimo in classifica con solo un punto. Dopo aver perso 3-0 all'esordio contro la Juventus, ha pareggiato l'ultima partita contro il Cagliari.Scommettere con consapevolezza e sicurezza è fondamentale, soprattutto nel calcio, dove l'ampia varietà di mercati disponibili consente di trovare la scommessa giusta per ogni tipo di giocatore(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)Prima di consultare il pronostico di Udinese Como, vi consigliamo anche di visionare i seguenti due approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul campionato italiano:

Il nostro pronostico Udinese Como

*Le quote indicate possono subire variazioni

Considerando la partita Udinese-Como, l'esito sembra quasi scontato. I bianconeri puntano a proseguire la loro serie positiva di risultati, mentre la squadra di Fabregas ha l'obbligo di cercare il riscatto.. La loro superiorità ed esperienza potrebbero essere fattori decisivi per il successo finale.

Udinese Como pronostico risultato esatto

Pronosticare il risultato esatto è sempre complicato. Secondo le nostre previsioni, la partita tra Udinese e Como potrebbe finire 1-0 a favore dei bianconeri. Pur essendo la squadra di casa favorita, ci aspettiamo una gara equilibrata, con l’Udinese che potrebbe prevalere con un margine minimo di un gol. Di seguito, confrontiamo le quote per il risultato esatto di 1-0 proposte da tre diversi operatori.

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Udinese Como il pronostico rigori

Nel calcio esistono diverse tipologie di scommessa. Analizziamo le opzioni per Udinese-Como, concentrandoci sulle quote di un possibile rigore. Nella stagione 2023-24, gli arbitri hanno assegnato ben 131 calci di rigore. Per questa partita, un rigore nel terzo match di campionato è quotato a 2.65 su Lottomatica e 2.80 su NetBet.

Primo marcatore Udinese Como

Un'altra tipologia di scommessa calcistica molto gettonata è quella sul primo marcatore. Con due squadre che hanno visto numerosi cambiamenti rispetto alla stagione precedente, le formazioni sono in costante evoluzione. Secondo Sisal, Lucca è il candidato principale per realizzare il primo gol nella partita Udinese-Como, con una quota di 5.25, risultando così la scelta preferita per chi vuole scommettere su chi segnerà per primo. Su NetBet, la quota per Lucca è ancora più alta, a 6.00.

Udinese Como precedenti e statistiche

Numerosi sono stati gli incontri tra Udinese e Como. Il primo risale alla stagione 1931-32 in Serie B con il Como vittorioso per 1-0. In totale, le due squadre si sono affrontate 34 volte: l'Udinese ha ottenuto 13 vittorie, il Como 8, mentre 13 partite sono terminate in pareggio. L'ultimo confronto risale alla stagione 2002-2003, dove i bianconeri hanno prevalso in entrambe le competizioni.

Udinese Como le probabili formazioni

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per il terzo turno di Serie A:

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Nehuen Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Brenner; Lucca. Allenatore Runjaic.

Como (4-4-2): Reina; Moreno, Barra, Goldaniga, Kovine; Da Cunha, Engelhardt, Braunoder, Strefezza; Belotti, Cutrone. Allenatore Fabregas.

Nella partita casalinga contro il Como, l'Udinese dovrà fare a meno di Kamara, espulso con un doppio giallo nella vittoria contro la Lazio e quindi squalificato. È probabile che Zemura prenda il suo posto. Dall'altra parte, Fabregas potrebbe decidere di ripartire dagli undici titolari che hanno conquistato il primo punto in Serie A a Cagliari.

Dove vedere Juventus Roma in diretta tv o streaming

La terza giornata di Serie A, con la partita Udinese-Como, sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Potrai seguire l'incontro in streaming su computer, smartphone e tablet. Il match non sarà disponibile su Sky Sport né sulla Rai.

Dopo un'attenta analisi delle quote per Udinese-Como, riteniamo che i padroni di casa abbiano buone possibilità di vincere. L’Udinese, con la sua consolidata esperienza in Serie A, cercherà di sfruttare il vantaggio del campo per ottenere una vittoria e accumulare punti preziosi. Il Como, invece, punterà a sorprendere e mettere in difficoltà l’avversario per ottenere un risultato positivo nella sua lotta per la salvezza. I bookmaker considerano l’Udinese favorita, e noi siamo d'accordo. Questa partita potrebbe essere l'occasione ideale per continuare la serie di risultati utili consecutivi.