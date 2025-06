Pronostico Udinese-Juventus, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookmaker

Pronostico Udinese-Juventus e il parere dei bookmaker

A mio avviso, sarà una gara tirata ed equilibrata ma la Juventus riuscirà a guadagnare i 3 punti grazie allo spunto di uno dei propri attaccanti. Andrea Stefanetti

Lain una sfida che si terrà al Bluenergy Stadium. Prima di entrare nel dettaglio delsulla partita, ecco un riepilogo delle principali quote offerte dai vari operatori per l'incontro:L’Udinese si sta confermando come una delle sorprese più interessanti di queste prime undici giornate di campionato, grazie a prestazioni solide e convincenti. La Juventus invece, è determinata a rimanere in scia del Napoli, puntando a consolidare il proprio percorso di crescita e a raccogliere punti preziosi per la corsa al vertice.. Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Parma, gli uomini di Thiago Motta sono determinati a trovare una vittoria in trasferta che rilancerebbe le loro ambizioni nella corsa Scudetto. Dall’altro lato, l’Udinese ha dimostrato di saper mettere in difficoltà qualunque avversario e farà il possibile per ottenere punti preziosi per consolidare le proprie aspirazioni europee.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Udinese Juventus? Il pronostico dei bookmaker

Secondo i bookmaker analizzati, il risultato esatto più probabile per Udinese-Juventus è uno 0-1. Dopo le numerose reti subite contro Inter e Parma (6 gol in due sfide), i "bianconeri" cercheranno innanzitutto di mantenere la porta inviolata, per poi trovare la via del gol con attaccanti come Vlahovic, Yildiz e Conceição. Betsson offre una delle quote più alte per questo risultato, a 6.05, seguito da Sisal e Snai, entrambe a 6.00.

Udinese-Juventus: i precedenti

Udinese-Juve: le probabili formazioni

Udinese e Juventus si sono sfidate 108 volte, con la Juventus che ha prevalso in 72 occasioni, mentre l’Udinese conta 14 vittorie. Nella scorsa stagione, la Juve ha vinto a Udine con un netto 0-3 nella prima giornata di campionato, ma ha poi subito una sconfitta casalinga per 0-1 al ritorno.

Per questa sfida, Runjaic dovrà fare a meno di Tourè, fermato da una squalifica; al suo posto è pronto Kabasele, chiamato a mantenere solidità in fase difensiva. In attacco, resta aperto il ballottaggio tra Bravo e Thauvin per il ruolo di partner di Lucca. La Juventus, invece, schiererà nuovamente Fagioli a centrocampo, offrendo equilibrio e visione di gioco, mentre Kenan Yildiz tornerà dal primo minuto, portando freschezza e imprevedibilità in fase offensiva.



UDINESE (3-5-2): Okoye, Giannetti, Bijol, Kabasele, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara, Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal, Fagioli, Thuram, Mckennie, Conceicao, Vlahovic, Yildiz. All. Thiago Motta

Dove vedere il match di oggi in diretta

La sfida tra Udinese e Juventus sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN, piattaforma che garantirà agli abbonati la possibilità di seguire il match in diretta. Grazie alla copertura streaming di DAZN, gli spettatori potranno guardare la partita su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, computer e smart TV, permettendo di godersi l'evento con una qualità video elevata e senza interruzioni.