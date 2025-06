Udinese-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Udinese Milan + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Udinese Milan sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione della grande reazione avuta contro la Fiorentina, il Milan di Sergio Conceiçao può battere l’Udinese al Bluenergy Stadium. La squadra rossonera, infatti, arriva alla sfida con ambizioni maggiori: si cercano punti per riavvicinarsi alla zona Europa. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Udinese-Milan? Ecco le quote

Quote Udinese-Milan Over/Under

Il nostro Pronostico Udinese Milan Gol Sì/No

Arrivati a questo punto, entrambe le squadre cercano punti per chiudere al meglio la stagione. Le ultime nove partite giocate dal Milan sono finite con entrambe le squadre a segno. Le due squadre puntano su calciatori che cercano di migliorare le proprie statistiche. L’Udinese punterà su Lucca, mentre il Milan sul ritrovato Abraham.

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan di Conceiçao farà visita all’Udinese di Kosta Runjaić. Il Bluenergy Stadium ospiterà la sfida valevole per il 32º turno di Serie A, che si preannuncia avvincente, visto che entrambe cercano una vittoria per rilanciarsi. I bianconeri, ormai salvi, sono reduci da tre sconfitte consecutive e vogliono tornare a raccogliere punti. I rossoneri, invece, hanno pareggiato in rimonta con la Fiorentina nell’ultimo turno e cercano una vittoria per rilanciarsi in zona Europa. In questo articolo, vi presenteremoDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Sergio Conceiçao è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.95. La vittoria dell’Udinese, invece, è quotata a oltre 3 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà potrebbe avere la squadra di Kosta Runjaić che non ha più nulla da chiedere al campionato.. Da un lato, troviamo un Udinese che potrà giocare con la mente leggera visto che il campionato, di fatto, si è concluso con la salvezza. Dall’altro, invece, il Milan cerca riscatto dopo una serie di risultati che non hanno soddisfatto e si cerca di raddrizzare le sorti della stagione in queste partite finali.Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Udinese-Milan senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Udinese-Milan tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 32esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Udinese Milan: i precedenti

Statistiche Udinese-Milan

In cinque delle ultime sei gare giocate, il Milan ha incassato il primo gol.

L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite e non è riuscita a mantenere la porta inviolata.

In sette delle ultime otto partite giocate dal Milan si è registrato un Over 2,5.

Il Milan ha chiuso sotto nel punteggio all’intervallo in cinque delle ultime sei gare disputate.

Le probabili formazioni Udinese Milan

Udinese (4-4-2) Milan (4-2-3-1) Okoye Maignan Ehizibue Jimenez Bijol Gabbia Solet Thiaw Kamara T. Hernandez Atta Fofana Zarraga Bondo Ekkelenkamp Pulisic Odgaard Reijnders Bravo Leao Lucca Gimenez All. Runjaić All. Conceicao Ultimo aggiornamento: 10 aprile

Udinese e Milan si sono sfidate 106 volte tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio sorride ai rossoneri che hanno vinto 46 volte. All’andata la squadra che era ancora allenata da Paulo Fonseca si è imposta 1-0 a San Siro grazie al gol di Chukwueze. I pareggi sono 37, mentre le vittorie bianconere sono 23. L’ultimo successo dell’Udinese è arrivato nel novembre del 2023.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Udinese-Milan, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse