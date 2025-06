Pronostico USG-Roma, segno 1x2 e primo marcatore: il parere dei bookies

Pronostico USG-Roma e il parere dei bookmaker

A mio giudizio, la Roma batterà l'USG. I giallorossi hanno l'obbligo di conquistare i '3 punti' per riscattare un periodo tutt'altro che positivo e rilanciare le proprie ambizioni europee. Andrea Stefanetti

Torna in campo la Roma di Juric e lo farà. In attesa del fischio d’inizio, i bookmakers hanno già reso note le. Prima di scoprire i favoriti a sbloccare il match, ecco le quote sulla sfida di alcuni operatori:I giallorossi arrivano da una pesante sconfitta in campionato rimediata contro il Verona e sono determinati a conquistare '3 punti' in Europa League.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per scommettere sull'ex Coppa Uefa:

USG-Roma, il pronostico dei bookies: Dybala sbloccherà il match

Serve un leader in grado di guidare la Roma fuori da questo momento difficile, qualcuno capace di prendere la squadra sulle proprie spalle. Paulo Dybala potrebbe essere la figura giusta: l’argentino è il leader tecnico della rosa di Juric e ha tutte le qualità per fare la differenza. Un suo gol potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa. Attualmente, le quote per Dybala come primo marcatore sono di 7.00 su Snai, 6.50 su Sisal e 7.50 su Betsson.La Roma non sta vivendo un momento facile e dovrà aggrapparsi all’unico giocatore che, al momento, può inventare qualcosa. Servirà il guizzo del campione, la giocata che serve per dare fiducia a se stesso ma soprattutto ai compagni. L’argentino calcia rigori e punizioni e per questo è uno dei favoriti a sbloccare il match

Gli altri possibili marcatori di USG-Roma

A sostegno di Dovbyk, oltre a Dybala, dovrebbe esserci. Il centrocampista e capitano dei giallorossi non ha ancora trovato la via del gol in questa stagione e si candida ad essere uno dei possibili giocatori a segnare. Le quote per il gol di Pellegrini le troviamo a 9.75 su Snai e 10.00 su Sisal.Senza dimenticare, poi,in questa stagione. Il gol dell’attaccante ucraino è quotato a 5.50 su Sisal e 6.50 su Betsson.