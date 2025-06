Pronostico Venezia Atalanta con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Venezia Atalanta

Credo che l’Atalanta farà valere la maggiore qualità della propria rosa oltre che la determinazione. I nerazzurri conquisteranno i tre punti. Andrea Stefanetti

La Serie A riparte con il nono turno di campionato. Domenica, alle ore 15:00, andrà in scena la sfida tra. Prima di condividere ilsul match, diamo uno sguardo alle quote offerte dai principali siti di scommesse:Il Venezia si trova all’ultimo posto in classifica ed è reduce dalla sconfitta contro il Verona. Gli ospiti, all’ottavo posto in campionato, hanno sconfitto il Genoa per 5-1 nell’ultimo match.. Gli uomini di Gasperini vogliono ottenere i 3 punti per provare a ridurre la distanza dal primo posto.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Venezia-Atalanta

I pronostici Venezia Atalanta più interessanti

Consiglio risultato esatto 0-1 a 8.20 su Quigioco

Almeno un rigore assegnato nel match

Retegui primo marcatore di Venezia Atalanta

In occasione del match tra Venezia e Atalanta, valido per l'ottava giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.L’Atalanta è a caccia di una vittoria che possa permetterle di accorciare il distacco dal primo posto. Secondo le mie analisi, i nerazzurri riusciranno a conquistare i tre punti realizzando una rete e mantenendo la porta inviolata. Per questo motivo,. La quota maggiore la troviamo su Quigioco (8.20) rispetto a Betsson (8.00) e Snai (7.75).Un altro pronostico che posso consigliarvi, è l'assegnazione di un penalty nel corso del match. A giudicare dal tipo di partita, credo che entrambe le compagini inizieranno con grande intensità, cercando di mettere pressione all’avversario sin dai primi minuti. Questo tipo di approccio potrebbe facilmente portare a situazioni che favoriscono l’assegnazione di un rigore. Questa quota, la troviamo a 2.80 su Betsson e a 2.75 su Snai e GoldBet.Retegui è ormai diventato il simbolo dei tifosi dell’Atalanta. Arrivato da poco in nerazzurro, l'italo-argentino si è preso la scena dell'attacco orobico. Per questo, puntare su Retegui come primo marcatore potrebbe rivelarsi una scelta interessante. La miglior quota, per questa giocata, è su Quigioco a 4.80 rispetto a Betsson ferma a 4.75.

Dove trovare le migliori quote su Venezia Atalanta

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Venezia-Atalanta

Probabili formazioni di Venezia Atalanta

Le due formazioni si sono affrontate già 50 volte in tutte le competizioni. 23 le vittorie nerazzurre contro le 13 del Venezia. Le due squadre hanno pareggiato ben 14 volte. Nell’ultimo incontro, di aprile 2022, il Venezia è stato sconfitto per 3-1 dall’Atalanta.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match valido per l'ottava giornata di campionato:



Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.



I padroni di casa dovranno fare a meno di due squalificati: Bjarkason, Duncan. Per gli ospiti ballottaggio a centrocampo tra De Ketelaere e Samardzic, con il belga leggermente favorito. Per la Dea invece, sono indisponibili Scalvini, Scamacca, Toloi, Brescianini, Kossounou, Djimsiti e Ruggeri.

Dove vedere Venezia Atalanta

La partita Venezia-Atalanta sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match live e anche on demand, accedendo alla piattaforma da vari dispositivi. DAZN offre la possibilità di vedere tutte le partite della Serie A, incluso questo incontro, con una copertura completa.