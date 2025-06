Pronostico Venezia Genoa con quote, analisi e formazioni

Venezia e Genoa scenderanno in campo sabato 21 settembre alle ore 15.00 per l’anticipo della quinta giornata di campionato. Prima di fornirvi il mio pronostico, ecco le quote 1X2 per Venezia-Genoa offerte da diversi operatori:

I padroni di casa, ultimi in classifica, hanno conquistato un solo punto nelle prime quattro giornate di campionato. Il Genoa, invece, occupa l’undicesimo posto in classifica con 5 punti ed è reduce dal pareggio casalingo in rimonta contro la Roma.

Il mio pronostico su Venezia Genoa

I bookmaker considerano il Genoa favorito rispetto al Venezia, poiché i padroni di casa non hanno ancora ottenuto una vittoria e attraversano un momento difficile. Il Genoa, d’altra parte, arriva motivato dal pareggio all'ultimo minuto contro la Roma e desidera riscattarsi dopo prestazioni non brillanti.



A mio parere il Genoa porterà a casa i '3 punti'. I rossoblù sono apparsi più in forma rispetto ai lagunari in queste prime giornate e hanno calciatori di maggiore qualità. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Venezia Genoa quote speciali sul match

Pronostici Venezia Genoa: i più interessanti

Consiglio risultato esatto: 0-1 a 7,25 su Snai

Rigore assegnato in Venezia Genoa a 2.80 su Betsson

Pinamonti primo marcatore di Venezia Genoa

Il match tra Venezia e Genoa si preannuncia molto interessante. Il Venezia, che non ha ancora trovato la vittoria in Serie A, è determinato a riscattarsi davanti al proprio pubblico, cercando di invertire il trend negativo di questo inizio di stagione. Dall'altra parte, il Genoa arriva con l’obiettivo di proseguire il buon momento e continuare a raccogliere punti per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Nei seguenti paragrafi,La partita tra Venezia e Genoa si prospetta incerta ed equilibrata. Il Genoa cercherà di dominare fin dall’inizio, mentre il Venezia, consapevole della superiorità dell’avversario, punterà su una solida tattica difensiva per arginare gli attacchi. In virtù di ciò,. Tra le varie quote, Snai e Betsson offrono la più alta (a 7.25), mentre Lottomatica propone una quota di 7,00.Un'opzione intrigante proposta dai bookmaker è la quota sull'. Betsson offre una quota di 2,80, mentre Lottomatica e GoldBet la propongono a 2.65. A mio giudizio ci potrebbe essere concesso almeno un penalty nel corso di questa sfida che si prospetta equilibrata.Secondo me, Pinamonti ha buone possibilità di segnare la prima rete del match. La difesa del Venezia ha già mostrato di soffrire i movimenti delle punte avversarie, e per questo motivo credo che puntare su. Su Quigioco, la quota è 7.00, superiore rispetto a Sisal e Betsson (6.00).

Dove trovare le migliori quote di Venezia Genoa

I precedenti di Venezia Genoa

Le probabili formazioni di Venezia Genoa

Dove vedere la partita tra Venezia e Genoa

Abbiamo stilato una lista di siti di scommesse che offrono le. Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale scegliere piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e vantaggi attraverso bonus scommesse Nel complesso, le due squadre si sono sfidate più volte, con esiti alterni. Il Genoa ha collezionato un maggior numero di vittorie rispetto al Venezia, ma gli incontri disputati in casa dai lagunari sono spesso stati equilibrati, con il Venezia in grado di mettere in difficoltà i liguri. Molte delle partite tra queste due formazioni sono state caratterizzate da grande intensità e da pochi gol realizzati.Vediamo insieme le possibili scelte dei due allenatori:Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Busio, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo.Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Pinamonti.L'allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, schiererà un 3-4-2-1 con Pohjanpalo centravanti, supportato da Ellertson e Oristanio sulla trequarti. Gli esterni Zampano e Candela gestiranno entrambe le fasi, mentre in mezzo al campo giocheranno Duncan e Busio. L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, schiererà un 3-5-2 con Vitinha e Andrea Pinamonti in attacco. A centrocampo ci saranno Malinovskyi, Frendrup e Badelj, supportati da Sabelli e Martin, che si occuperanno delle due fasi di gioco.La partita tra Venezia e Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match in diretta e godere di tutta la copertura e analisi offerte da DAZN per questo incontro.