Venezia-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news

Confronto quote Venezia-Juventus + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Venezia-Juventus sul vincente: il consiglio dell'esperto

A mio avviso, la Juventus ha tutte le carte in regola per imporsi nel match contro il Venezia. I bianconeri vogliono chiudere al meglio una stagione complessa, centrando la qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria nell’ultima giornata non rappresenterebbe solo un traguardo importante, ma potrebbe anche offrire lo slancio necessario per affrontare con fiducia il Mondiale per Club, in programma a giugno. Tuttavia, la squadra di Tudor dovrà prestare massima attenzione a un Venezia affamato di punti, determinato a lottare fino all’ultimo per conquistare una salvezza che appare ancora possibile, seppur difficile. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Venezia-Juve? Ecco le quote

Quote Venezia Juventus Over/Under

Il nostro Pronostico Venezia-Juventus Gol Sì/No

Negli ultimi quattro precedenti tra Venezia e Juventus, entrambe le squadre sono sempre riuscite ad andare a segno, un dato che lascia prevedere una sfida vivace anche dal punto di vista offensivo. Entrambe le formazioni affronteranno quest’ultimo turno di campionato con grande determinazione, spinte da obiettivi cruciali: la salvezza per il Venezia, la qualificazione Champions per la Juventus. Sul piano offensivo, i due club potranno contare su giocatori in ottima forma: il Venezia si affiderà alla velocità e alla creatività di Candé, mentre la Juventus punterà sul talento del giovane Yildiz, protagonista di una crescita notevole nella seconda parte della stagione.

Questa sera, alle ore 20:45,. I lagunari arrivano da una sconfitta in trasferta contro il Cagliari, mentre i bianconeri hanno battuto l’Udinese con un secco 2-0. Si preannuncia una sfida carica di tensione e significato: il Venezia è alla ricerca di una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva per la salvezza, confidando anche in un passo falso delle dirette concorrenti. Dall’altra parte, la Juventus cercherà di blindare il quarto posto, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. In questo articolo vi presentiamo ilDall’analisi delle quote proposte dai principali bookmaker, emerge chiaramente che. Un dato che conferma la volontà della squadra di Tudor di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, rafforzata anche dalle recenti prestazioni convincenti.Un riflesso della stagione altalenante dei lagunari e delle difficoltà incontrate nel corso del campionato, in particolare nella corsa alla salvezza.Venezia–Juventus: una sfida decisiva tra salvezza e Champions. Due squadre con obiettivi opposti pronte a giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti della stagione. Da una parte il Venezia, alla disperata ricerca di punti per tentare l’impresa salvezza; dall’altra la Juventus, determinata a consolidare la qualificazione alla prossima Champions League e a chiudere nel migliore dei modi un’annata complicata.un chiaro segnale che anche gli operatori si aspettano una partita con diverse reti.Ci aspettiamo una gara aperta e combattuta, in cui entrambe le squadre attaccheranno per segnare e vincere. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Venezia-Juve senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Venezia-Juventus tra diversi bookies:



Venezia-Juve: i precedenti

Statistiche Venezia-Juve

Nel corso della storia, Venezia e Juventus si sono affrontate 36 volte. Il bilancio sorride nettamente ai bianconeri, che hanno ottenuto 21 vittorie, contro le 3 del Venezia, mentre 12 sono stati i pareggi. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla 16ª giornata di questo campionato, terminato con un pareggio spettacolare per 2-2, a conferma del fatto che, nonostante il divario tecnico, il Venezia è in grado di mettere in difficoltà la Juventus.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Venezia-Juventus, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

La Juventus è imbattuta da 4 giornate, mostrando una maggiore solidità nelle ultime uscite.

Nelle ultime 8 partite, in 7 occasioni i bianconeri hanno sbloccato il risultato, dimostrando un approccio offensivo efficace fin dai primi minuti.

Nei 6 precedenti più recenti contro il Venezia, la Juventus ha sempre chiuso in vantaggio il primo tempo.

Il Venezia non riesce a mantenere la porta inviolata da 5 partite, segno di una difesa in difficoltà.

Le probabili formazioni Venezia-Juventus