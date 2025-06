Venezia Napoli pronostico e quote: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Multigol 1-6

1.02 8.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata sottoposta a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Venezia-Napoli: confronto quote e il parere dei bookies sul 29° turno - 16 marzo

Per questa partita, punto sulla vittoria del Napoli. La squadra di Conte è nota per la sua grinta e determinazione, e, dopo aver interrotto un periodo di difficoltà con un'importante vittoria, potrebbe aver ritrovato la fiducia necessaria per affrontare la sfida con rinnovato slancio. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questo pomeriggio, alle ore 12:30, Venezia e Napoli si affronteranno al "Pier Luigi Penzo" in una sfida da non perdere. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alla maggiorata proposta dai nostri esperti per questo incontro.Ecco invece le quote di Venezia-Napoli di diversi operatori:Seconda contro penultima. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Como, mentre gli ospiti, il Napoli, hanno trionfato al Maradona con un 2-1 contro la Fiorentina.Gli ospiti partono favoriti, con il Napoli determinato a recuperare il punto di svantaggio rispetto all'Inter nella corsa allo scudetto. Tuttavia, dovranno fare attenzione alla grinta del Venezia, che lotta con tutte le forze per ottenere punti cruciali nella sua battaglia per la salvezza.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 29esima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul campionato:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Venezia-Napoli? L'opinione dei bookies

I principali operatori, infatti, prevedono non solo una vittoria per la squadra di Conte, ma anche una prestazione difensiva solida, con la porta inviolata. La quota più alta è offerta da Quigioco, che propone 6,80, mentre Betsson e Sisal si attestano a 6,50.

● ● ●

Venezia-Napoli: i precedenti

Venezia Napoli: le probabili formazioni

Le due formazioni si sono affrontate 27 volte nella loro storia. Il bilancio è favorevole al Napoli, con 10 vittorie contro le 4 del Venezia e 13 pareggi. L'ultimo incontro risale a dicembre dello scorso anno, nella 18^ giornata di campionato, dove la squadra di Conte si è imposta per 1-0.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 29° turno di Serie A:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Venezia e Napoli, in programma oggi alle ore 12.30, sarà visibile in esclusiva su DAZN, accessibile su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.