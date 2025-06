Verona-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Multigol 1-6

Pronostico Verona-Atalanta: confronto quote e il parere dei bookies

Vedo un'Atalanta favorita per il successo finale. La rabbia e la delusione per l'eliminazione di Coppa Italia verranno trasformate in determinazione e cattiveria. Gasperini non vuole più sbagliare. Andrea Stefanetti

La Serie A ha in programma alcune sfide interessanti. Verona e Atalanta si affronteranno oggi alle 15 al Bentegodi nel match valido per il 24° turno. Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Verona-Atalanta di diversi operatori:I padroni di casa arrivano dal successo esterno per 0-1 contro il Monza, mentre gli ospiti provengono dal pareggio interno per 1-1 contro il Torino.L’Atalanta vuole subito lasciarsi alle spalle l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano del Bologna.. Tuttavia, i padroni di casa non staranno a guardare e daranno battaglia per ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 24° turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Verona-Atalanta? Il parere dei bookies

L'esito più probabile per la sfida tra Verona e Atalanta sembra essere una vittoria per 0-2 in favore degli ospiti.Tra le quote disponibili, la più alta è offerta da Sisal a 8.25, seguita da Quigioco a 7.80 e Betsson a 7.50.

Verona-Atalanta: i precedenti

Verona Atalanta: le probabili formazioni

Hellas Verona e Atalanta si sono incontrate 87 volte in totale, con un bilancio che registra 22 vittorie per il Verona, 23 pareggi e 42 successi per l'Atalanta. Nell'ultimo incontro, disputato lo scorso ottobre, i nerazzurri hanno avuto la meglio con un netto 6-1.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 24° turno di Serie A:

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Dawidowicz; Bradaric, Niasse, Kastanos, Tchatchoua; Suslov, Mosquera, Sarr.

Atalanta (3-4-3): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic, De Keetelaere, Retegui.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Puoi seguire Hellas Verona-Atalanta, in programma per sabato 8 febbraio alle 15:00, insieme a tutti i match della Serie A 2024/25, in streaming live e on demand su DAZN. La partita sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, tra cui smart TV, dispositivi mobili, console di gioco, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e tramite il sito web di DAZN.