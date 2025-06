Verona-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata 2 + Gol Sì + Ov. 7 corner

4.75 MAGGIORATA A 5.50 ▶

* Maggiorata di bet365 sottoposta a termini e condizioni. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale.

Pronostico Verona-Milan: confronto quote e il parere dei bookies

A mio parere, il Milan conquisterà i '3 punti' contro il Verona. La rosa rossonera è decisamente superiore a quella degli avversari e i giocatori di maggiore qualità del 'Diavolo' trascineranno la squadra alla vittoria. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan affronterà in trasferta il Verona in un match valido per il 17° turno di Serie A. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote risultato esatto della sfida del Bentegodi, di seguito trovi laEcco invece le quote di Verona Milan di diversi operatori:I padroni di casa sono attualmente al diciassettesimo posto in classifica con 15 punti e provengono dalla vittoria per 2-3 contro il Parma. Gli ospiti, invece, occupano l'ottava posizione con 23 punti e arrivano da un pareggio a reti inviolate contro il Genoa.I rossoneri infatti, dopo l'ennesimo mezzo passo falso casalingo contro il Genoa, ha l'obbligo di ritrovare i '3 punti' per non allontanarsi dalle zone nobili della classifica. Di fronte però avranno un Verona che affronterà questa sfida dopo un'importante vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato.Prima di visionare gli altri pronostici sulla partita, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Verona Milan? Il parere dei bookies

"Voglia di riscatto" è la frase chiave per descrivere la sfida tra Verona e Milan. Secondo i bookies, entrambe le squadre riusciranno a segnare ma alla fine saranno i rossoneri a prevalere. Per gli operatori infatti, uno dei. La, rispetto a Sisal, Snai e Betsson, che propongono una quota di 8.50.

● ● ●

Hellas Verona Milan: i precedenti

Verona Milan: le probabili formazioni

Nella storia, le due formazioni si sono affrontate 78 volte, con un bilancio a favore del Milan. I rossoneri hanno vinto 36 volte, contro le 14 del Verona, con 28 pareggi. L'ultimo incontro risale allo scorso campionato, alla 29ª giornata, disputata a marzo, quando il Milan si è imposto per 1-3.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 17° turno di Serie A:

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Morata.

Dove vedere il match in diretta tv in chiaro oggi

Il match Hellas Verona-Milan si giocherà questa sera alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa su DAZN, sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN offre la visione anche sul proprio sito ufficiale o tramite l’app, disponibile per PC, tablet e smartphone.