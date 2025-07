PSG-Bayern Monaco pronostico e quote: la chicca dell'esperto

Scopri il pronostico su PSG-Bayern Monaco, valido per i Quarti del Mondiale per Club, con un focus sulla chicca del nostro esperto.

Confronto quote PSG-Bayern + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico PSG-Bayern Monaco sul vincente

A mio avviso, il PSG scende in campo con i riflettori puntati e tutti i favori del pronostico. I parigini hanno fame di vittoria e lo stanno dimostrando a ogni partita: finora il loro percorso è stato quasi impeccabile e la squadra di Luis Enrique sembra aver trovato il perfetto equilibrio tra talento puro e tecnica sopraffina. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di PSG-Bayern? La chicca dell'esperto

Quote PSG-Bayern Monaco Over/Under

Sabato 5 luglio, alle ore 18 italiane, il Mercedes Benz Stadium di Atlanta sarà teatro di un'entusiasmante sfida valida per i quarti di finale del Mondiale per Club: in campo ci saranno. I parigini arrivano all’appuntamento dopo aver travolto l’Inter Miami con un secco 4-0, mentre i bavaresi si sono imposti per 4-2 sul Flamengo. In questo articoloSecondo i principali operatori, il PSG parte favorito per la vittoria. Il successo dei francesi è quotato intorno a 2.20, a conferma dell’ottimo momento di forma che sta vivendo la squadra guidata da Luis Enrique. Al contrario, la vittoria del Bayern Monaco è proposta a quota 3.10, segnale delle difficoltà che i bavaresi potrebbero incontrare contro i campioni d’Europa in carica.Un solo obiettivo accomuna PSG e Bayern Monaco: strappare il pass per la semifinale. Tutto si deciderà nei prossimi, intensissimi, 90 minuti in uno scontro diretto ad altissima tensione.. Un pronostico che riflette la solidità e la forza con cui il PSG ha dominato finora la competizione, ma in una sfida così equilibrata, nulla può essere dato per scontato.Anche i bookmaker sembrano allinearsi con il nostro pronostico per PSG–Bayern Monaco, prevedendo una sfida ad alto tasso di spettacolo. Le quote per l’Over 2.5 risultano infatti sensibilmente più basse rispetto a quelle per l’Under, segno chiaro delle aspettative di una partita aperta, intensa e ricca di gol. A seguire, vi proponiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali operatori di scommesse:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere PSG-Bayern Monaco

Statistiche Paris Saint Germain-Bayern Monaco

In 5 delle ultime 6 partite giocate da entrambe le squadre, sono state loro a sbloccare il risultato segnando per prima.

Sempre in 5 delle ultime 6 uscite, PSG e Bayern hanno chiuso in vantaggio il primo tempo.

Negli ultimi 8 confronti diretti tra le due formazioni, in 6 occasioni il numero complessivo di calci d’angolo è stato inferiore a 10.5.

Il PSG ha registrato meno di 4.5 cartellini in 6 delle ultime 8 partite disputate.

Probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di PSG-Bayern, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian, Vitinha, Joao Neves; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Enrique.Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. Allenatore: Kompany.