Quote allenatore Inghilterra: sarà Allegri il prossimo allenatore?

L’Inghilterra per il secondo anno consecutivo ha conquistato la finale degli Europei, prima contro l’Italia e poi contro la Spagna. Due match che sono passati alla storia: due sconfitte consecutive. Infatti, al termine di Euro2024 in Germania, l’allenatore inglese Southgate ha deciso di dimettersi. Una scelta sofferta che lo stesso allenatore ha commentato: “E’ stato l’onore della mia vita giocare per l’Inghilterra e allenare la squadra. Per me ha significato tutto”. Ma chi sarà il prossimo allenatore degli inglesi?Massimiliano Allegri è quotato a 41 rendendo poco probabile il suo incarico come prossimo commissario tecnico dell’Inghilterra. Secondo i bookmakers più accreditati per il posto lasciato libero da Southgate ci sono anche Graham Potter, in pole con una quota di 3.75, Jungen Klopp e Mauricio Pochettino a 13. Segue Frank Lampard a 17. In Inghilterra nulla è ancora deciso. Si continuano a valutare differenti profili.Chi sarà il prossimo allenatore dell’Inghilterra? Potrebbe essere Massimiliano Allegri. Un volto che il nostro campionato conosce bene. L’allenatore italiano ha differenti esperienze, da ultimo la Juventus. Il tecnico ha ricevuto differenti proposte ma chi lo conosce bene sa che è interessato a una nuova esperienza ovvero la panchina di una nazionale. In tutte le sue squadre ha ottenuto equilibrio. In particolare alla Juve è arrivato soltanto con il 3-5-2. Fatale l’acquisto di Bremer nella passata estate di mercato, con lui i bianconeri hanno preferito puntare sull’equilibrio difensivo per poi continuare in attacco.In Inghilterra esistono differenti talenti da poter chiamare in nazionale. Tra questi ricordiamo Harry Kane che ha battuto ogni record in Germania con il Bayer Monaco. Ma non solo. C’è anche il fenomeno Jude Bellingham che ha regalato spettacolo nella sua prima annata con il Real Madrid. Ma non dimentichiamo gli inglesi che giocano nel Manchester City, nell’Arsenal. Southgare è noto per essere fedele alle sue idee e per non fare esperimenti soprattutto nei trofei più importanti. Per questo le formazioni sono prevedibili. Obiettivo degli inglesi? a essere competitivi.Massimiliano Allegri, vuole tornare ad allenare. Dopo la separazione con due giornate d’anticipo con la sua Juventus vuole riprendere il suo lavoro. Una nuova avventura all’orizzonte. La volontà di mettere al centro un progetto che lo attira, che è sempre stato il suo sogno. Infatti, Allegri, non ha mai negato di voler diventare un allenatore della nazionale. Ed ecco l’Inghilterra. Una nuova opportunità per crescere professionalmente, per portare il suo calcio moderno in un nuovo paese, per sperimentare nuovi modelli tattici. La sua prerogativa è capire i diversi momenti della partita, in quanto ci sono più gare.