Quote allenatore Inghilterra. Chi prenderà il posto di Southgate secondo i Bookie?

Dopo le due finali europee consecutive perse, Southgate ha deciso di lasciare la panchina dell'Inghilterra. A poche ore dalle sue dimissioni, è già iniziato il toto-allenatore e i bookmakers hanno pubblicato le quote sul prossimo Commissario Tecnico della nazionale inglese. Tra i nomi circolati, quello di Klopp è sicuramente il più suggestivo. In questa pagina analizzeremo le quote prossimo allenatore Inghilterra, con un focus particolare sulle chances di Klopp secondo tre differenti operatori.



Confronto quote allenatore Inghilterra: Klopp prenderà il posto di Southgate?

Nel calcio si possono piazzare scommesse su numerosi mercati, incluso il calciomercato. Per esempio, le quote che prevedono l'arrivo di Klopp sulla panchina della nazionale inglese variano tra 12 e 17. L'ex tecnico del Liverpool però non è l'unico candidato per questo ruolo. Tra i favoriti c'è anche Graham Potter, con una quota media di 3.50. Interessante è anche l'ipotesi Lampard che Bet365 offre a 15.00, a differenza di Snai e Admiralbet che la propongono a @10.00.

Il saluto di Southgate allenatore dell'Inghilterra

Dettagli di Klopp come possibile allenatore dell'Inghilterra

La nostra opinione su Klopp come CT dell'Inghilterra

“E’ stato l’onore della mia vita giocare per l’Inghilterra e allenare la squadra. Per me ha significato tutto”. Con queste parole, Gareth Southgate ha annunciato le sue dimissioni come allenatore della nazionale inglese. La decisione è stata difficile, ma le due recenti sconfitte in finali europee - contro l'Italia a Euro 2020 e contro la Spagna a Euro 2024- sono state decisive. Ora, il prestigioso incarico è vacante e sono molti gli allenatori accostati alla panchina inglese, tra cui l'ex allenatore del Liverpool Jürgen Klopp.. I ritmi e i metodi di lavoro cambiano notevolmente, con solo pochi giorni per imprimere la propria impronta di gioco., già abituati a vincere trofei. Con il suo approccio innovativo e la sua esperienza internazionale, l'ex tecnico del Liverpool potrebbe riuscire a sfruttare al meglio queste risorse, portando a casa un trofeo che manca da troppo tempo in casa Inghilterra.

A nostro avviso, Klopp sarebbe ideale per la panchina dell'Inghilterra grazie alla sua eccellente leadership e ai successi ottenuti in Premier League e nelle competizioni internazionali. La sua esperienza nel gestire e motivare i giocatori, unita al suo stile di gioco energico e offensivo, si adatta perfettamente alle esigenze della nazionale inglese. Con Klopp, l'Inghilterra potrebbe puntare a traguardi ambiziosi.



