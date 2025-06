Quote calciomercato Inter, secondo i bookie può arrivare Kiwior?

Confronto quote Jakub Kiwior Inter

Nonostante la Serie A sia già ripartita, il calciomercato è ancora in pieno fermento, con la dirigenza nerazzurra che è alla ricerca di un ultimo rinforzo da regalare a Inzaghi. Nelle ultime ore, si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Jakub Kiwior, attualmente in forza all'Arsenal, all'Inter. Anche i bookmaker stanno tenendo d'occhio questa trattativa, con una quota media di @2.50 per il trasferimento. Nella tabella sottostante, potete vedere un confronto delle quote di calciomercato relative all'arrivo di Jakub Kiwior all'Inter.

Quota Betsson Sisal Netbet Kiwior all'Inter 2.50 2.50 2.50



Prima di entrare nei dettagli delle quote scommesse Jakub Kiwior, vi proponiamo gli approfondimenti sul campionato italiano appena iniziato:

Dettagli e caratteristiche di Jakub Kiwior

Dettagli Inter: la possibile squadra di Jakub Kiwior

Andamento quote calciomercato Inter sull'acquisto di Kiwior

La nostra opinione sul trasferimento

. Nel 2021 è stato protagonista della sua prima esperienza in Serie A con lo Spezia, dove, dopo un inizio discreto, riesce rapidamente a imporsi come titolare, contribuendo in modo significativo alla salvezza della squadra. Nella stagione successiva, le sue eccellenti prestazioni attirano l'attenzione dell'Arsenal di Arteta, con cui conquista la Community Shield nel 2023. Dopo essersi affermato nelle giovanili, diventa un pilastro della Nazionale maggiore polacca, accumulando esperienza e minuti, qualità fondamentali per un difensore.Nella scorsa stagione, la difesa dell'Inter si è rivelata la più solida della Serie A ma. Oltre al campionato infatti, l'Inter sarà impegnata in Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club. Sul mercato, i nerazzurri hanno già effettuato diverse operazioni: non sono stati rinnovati i contratti di Audero, Cuadrado, Klaassen, Sanchez e Sensi, mentre la rosa è stata rinforzata con gli arrivi di Martinez, Taremi, Zielinski e Perez. Tuttavia, manca ancora un difensore mancino che possa alternarsi con Alessandro Bastoni durante la lunga stagione.Nella nostra analisi delle scommesse sul possibile trasferimento di Jakub Kiwior all'Inter, abbiamo osservato un. In particolare, i tre bookmaker esaminati — Sisal, Betsson e NetBet — hanno abbassato la, la più bassa tra quelle rilevate. Questo ribasso riflette l'interesse del giocatore e il suo profilo, ritenuto perfettamente in linea con le necessità tattiche di Inzaghi.Dopo aver analizzato le, emergono diverse ragioni per puntare su questa trattativa. Kiwior è un giovane talento, ma con già una notevole esperienza alle spalle. La sua duttilità, unita a eccellenti doti fisiche e atletiche, lo rendono un giocatore versatile, capace di eccellere sia nella fase difensiva che in quella di costruzione del gioco. La sua personalità e le sue qualità si adattano perfettamente alla mentalità di Simone Inzaghi e al sistema di gioco dell'Inter, caratterizzato dal consueto 3-5-2. Kiwior sarebbe quindi un ottimo sostituto di Bastoni nel corso della stagione, garantendo solidità e continuità alla difesa nerazzurra.