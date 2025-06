Quote calciomercato: Juventus, Fagioli ai saluti? Il parere dei bookies

La Juventus cederà Fagioli? Cosa dicono le quote calciomercato

Non sta sicuramente entusiasmando il nuovo percorso della Juventus di Thiago Motta. I bianconeri occupano il sesto posto della classifica di Serie A con 10 pareggi in 16 giornate. Numeri al di sotto delle aspettative di inizio stagione, che non possono soddisfare giocatori, società e tifosi. Serve un cambio di passo, la scintilla che possa far nascere un periodo positivo fatto di vittorie che aiuterebbero nella risalita in classifica, visto che il primo posto dista 9 punti. Dal mercato di gennaio potrebbe arrivare qualche risorsa utile, ma molto passa attraverso le cessioni, vista la situazione economico-finanziaria della società bianconera. Per questo motivo,. In questo approfondimento analizzeremo il parere dei bookmaker e le quote calciomercato sulla possibile cessione del centrocampista italiano.Centrocampo folto, poco spazio e necessità di monetizzare costituiscono in Fagioli un'opportunità per fare cassa in casa Juventus. Giuntoli e società si stanno muovendo per rinforzare la rosa a gennaio soprattutto nel reparto difensivo, vittima dei gravi infortuni di Bremer e Cabal. Per farlo,. I siti scommesse hanno quotato la possibile partenza del talento italiano e la quota possiamo trovarla su Sisal con una quota pari a 2.00. Dunque, è molto probabile che Fagioli lasci la Juventus nella prossima finestra di mercato, soprattutto di fronte ad un’offerta compresa tra i 25 e 30 milioni (prezzo fissato dalla Juventus).Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale cessione di Fagioli

Fagioli è un grande talento nato e cresciuto calcisticamente nella Juventus. Se è vero che è uno dei gioielli più preziosi del nostro campionato, è anche vero che per la società bianconera costituisce una possibilità di monetizzare per riuscire a fare il giusto mercato di gennaio senza poi trovarsi di fronte a difficoltà economiche. Sono tante le valutazioni da fare, ma fino a questo momento il ragazzo non sta trovando spazio con la nuova gestione e una cessione a gennaio potrebbe agevolarne la crescita e la visibilità. Dopo il "caso extra-sportivo" che lo ha coinvolto, Fagioli non ha quasi mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore in campo, è per questo che la Juventus è vigile e lo sarà per tutto il mese di gennaio in attesa di offerte interessanti., visto che Fagioli ha dimostrato in più occasioni di avere tanto talento.