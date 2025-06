Quote calciomercato Juventus, secondo i bookie può arrivare Saelemaekers?

Confronto quote Saelemaekers Juventus

Quota Snai Lottomatica Goldbet Saelemaekers alla Juve 4.00 3.50 3.50

La dirigenza della Juventus è al lavoro per assicurare a Thiago Motta gli ultimi rinforzi di questa finestra estiva di calciomercato. Tra le tante indiscrezioni,. Ma quali sono le previsioni dei bookmaker riguardo questo possibile trasferimento? In questo articolo, esamineremo leDopo una vittoria nella prima giornata di campionato, grazie anche ai giovani della Next Gen, Thiago Motta è alla ricerca di un'ala destra. È così che si fa strada il nome di Saelemaekers, attualmente al Milan. L'idea di un suo trasferimento alla Juventus è stata recentemente riproposta dai bookmaker. Stando alle ultime indiscrezioni, sulle piattaforme autorizzate, la. Nella tabella che segue vi sono indicate ledi tre differenti operatori:

Alexis Saelemaekers, piede destro naturale, possiede una solida tecnica di base e un controllo preciso della palla, soprattutto sull'esterno destro. Sebbene non brilli nel dribbling, la sua velocità gli consente di superare i difensori avversari. È molto abile nei cross e nei passaggi e può giocare su entrambe le fasce. Tuttavia, ha limitate capacità di finalizzazione, con poche reti e tiri spesso imprecisi e poco potenti.La Juventus attuale, versatile e adattabile, trarrebbe vantaggio da un giocatore come Saelemaekers. Come ala offensiva ed esterno di centrocampo,o. Alexis sarebbe il jolly ideale per Motta, grazie alle sue qualità, esperienza e conoscenza dei suoi schemi tattici.Nella nostra analisi delle scommesse sul trasferimento di Saelemaekers alla Juventus, abbiamo rilevato una notevole riduzione delle quote sui principali siti di scommesse autorizzati con licenza ADM. In particolare Lottomatica Goldbet offrono la quota più bassa, fissata a Snai , invece, propone una quota un pochino più alta, ovvero alCalciatore esperto, Saelemaekers ha vissuto una vera rinascita a Bologna grazie a Thiago Motta, che lo ha utilizzato in tutte le posizioni dell'attacco, esaltando il suo cambio di passo e la sua disciplina tattica. Queste qualità potrebbero rivelarsi preziose per la Juventus, che sta attualmente ristrutturando le corsie esterne.