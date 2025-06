Quote calciomercato Lazio, arriva Folorunsho? Il parere dei bookies

Folorunsho a Gennaio alla Lazio? Cosa dicono le quote calciomercato

La Lazio è una delle sorprese di questo inizio di stagione. I biancocelesti guidati da Marco Baroni, stanno facendo un campionato davvero eccellente e nettamente al di sopra rispetto alle iniziative di inizio anno. Il ricambio generazionale, con gli addii di Immobile e Luis Alberto, e il cambio di guida tecnica non lasciava sperare così tanto bene in così poco tempo. La Lazio, però, si trova a 3 punti dal primo posto e vuole continuare su questa strada. Per farlo, potrebbe risultare più che utile la, per andare a rinforzare una rosa che sembra già abbastanza rodata. Come? Andando a prendere un calciatore comeche sta trovando poco spazio nel Napoli di Conte e che potrebbe dare una soluzione interessante in più a Baroni. Andiamo a vedere cosa ne pensano i bookies del possibile approdo del centrocampista italiano alla Lazio.Uno dei segreti di questo ottimo inizio di stagione della Lazio è il centrocampo, che ha trovato un equilibrio perfetto tra fisicità e tecnica. Aggiungendo un’altra pedina come Michael Folorunsho andrebbe ad aggiungere altri muscoli ad un centrocampo già molto competitivo. Il centrocampista romano, per caratteristiche, sarebbe perfetto per Baroni e la Lazio ci potrebbe fare più di un pensiero. I siti scommesse hanno quotato questa probabile operazione e possiamo trovarne la quota su. Un affare che potrebbe concretizzarsi, visto che il giocatore vuole trovare più spazio e, soprattutto, il progetto Lazio sembra molto interessante.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi di trattativa, ecco due approfondimenti utili:

● ● ●

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Folorunsho alla Lazio

Folorunsho è il classico centrocampista box to box, capace di ricoprire tanti ruoli viste le sue ottime doti di corsa, di tiro in porta e di fisicità. Nello scacchiere di Baroni potrebbe essere impiegato nella mediana a due davanti alla difesa o, nelle partite in cui si richiede maggior attenzione anche in fase difensiva, nella trequarti offensiva a sostegno della punta.. Sarebbe, inoltre, un colpo in prospettiva visto che parliamo di un classe 1998. Un colpo futuribile anche in termini economici e di eventuale rivendita futura.