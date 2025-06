Quote calciomercato Napoli, arriva Dorgu a Gennaio? Il parere dei bookmaker

Dorgu a Gennaio a Napoli? Cosa dicono le quote calciomercato

Nonostante le sconfitte rimediate sia in Coppa Italia che in Serie A contro la Lazio, il Napoli si conferma tra le squadre più competitive di questo inizio di campionato. La rosa attuale è già di alto livello ma il. L’obiettivo è trovare giocatori che migliorino le seconde linee, rispettando la filosofia del club: giovani, talentuosi e con grandi prospettive di crescita. Tra i nomi interessanti spicca quello di Patrick Dorgu, un profilo che potrebbe attirare l’attenzione degli ‘Azzurri’. Diamo un'occhiata a cosa pensano i boomaker nelleIl turnover effettuato da Conte in Coppa Italia contro la Lazio, ha dimostrato che il Napoli, oltre agli 11 titolari, non può fare affidamento solo sulle riserve attuali. Per questo motivo,. Il danese è capace di giocare in tanti ruoli, sta già dimostrando di essere un grande talento ed è un classe 2004. I siti scommesse hanno quotato l'ipotesi di questa operazione e possiamo trovarla su. E’ probabile, quindi, un approdo del giocatore del Lecce a Napoli, da capire se già nel mercato gennaio verranno approfonditi i contatti o si getteranno le basi per acquistarlo nella prossima estate.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi di trattativa, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Dorgu al Napoli

Patrick Dorgu è uno dei migliori talenti presenti in Serie A e il Napoli lo sa bene. Conte è conosciuto per la sua fantastica dote di migliorare ogni giocatore che passa attraverso i suoi allenamenti e i suoi metodi di lavoro.. Poi, il fatto che il talento danese sappia fare più ruoli, dal terzino all’esterno offensivo, darebbe a Conte più scelte di formazione e più varianti tattiche da applicare o da inizio partita o a gara in corso. Ad oggi Dorgu sarebbe il profilo ideale per alternarsi con Politano, visto come Antonio Conte vuole che si interpreti quel ruolo.