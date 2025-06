Quote calciomercato: Roma, arriva Endrick in prestito? Il parere dei bookies

Endrick in prestito alla Roma? Cosa dicono le quote calciomercato

Sta per aprirsi la finestra del calciomercato invernale, un momento decisivo per molte squadre di Serie A impegnate a rafforzare le proprie rose in vista della seconda metà di stagione. Tra le protagoniste più attese c'è. Con l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, la squadra ha adottato un nuovo approccio tattico, il che potrebbe spingere la dirigenza giallorossa a muoversi sul mercato per trovare giocatori in linea con la nuova filosofia di gioco. In questo approfondimento analizzeremoLa situazione in casa Roma non sta certo sorridendo ai tifosi ma la società è pronta a intervenire sul mercato per ridare entusiasmo alla piazza e rinforzare la squadra di Ranieri nella sua corsa verso le prime sei posizioni in classifica., attaccante brasiliano del Real Madrid. I siti scommesse hanno quotato questa possibile operazione e possiamo trovarla su Sisal con una quota pari a 9.00.. I 'Blancos' hanno sempre preferito crescere i propri calciatori in casa, senza necessità di mandarli in prestito al primo anno, ottenendo grandi risultati. Un esempio? Vinicius Junior.

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Endrick alla Roma

Endrick è arrivato al real Madrid con l’etichetta di uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico. Tanti i paragoni, perfino quello con Pelè, viste le movenze e le caratteristiche fisiche. Troppo per un ragazzo classe 2006 che, al primo anno al Real Madrid, deve gestire pressioni enormi. Solo 57 i minuti raccolti in campionato, pochi per mettersi in mostra e altrettanto pochi per permettergli di lavorare in serenità.Endrick a Roma potrebbe trovare la sua dimensione, e una coppia formata da Dybala e l’attaccante brasiliano farebbe sicuramente sognare i tifosi giallorossi.