Quote vincente capocannoniere di Euro 2024: i nostri preferiti

Proseguono gli Europei di calcio in Germania, con la fase a gironi giunta alle sue fasi conclusive. A tenere banco, tra gli scommettitori, è la domanda su “chi sarà il miglior marcatore degli Europei”? In questo articolo, il nostro focus sarà incentrato sulle quote capocannonieri Euro 2024 aggiornate partita dopo partita, con un’analisi approfondita dei principali indiziati a vincere la classifica marcatori di questa competizione, le possibili sorprese, curiosità e statistiche.

Ma Jamal Musiala non è il solo a poter aspirare al titolo di capocannoniere degli Europei. La rosa dei pretendenti è piuttosto ampia, a partire da Harry Kane che ha sin qui messo a segno una rete. L’attaccante inglese è il calciatore designato a battere punizioni e rigori per la sua nazionale e questo potrebbe giocare a suo favore. Un altro nome plausibile è quello di Alvaro Morata, anch’egli a quota un gol dopo la fase a gironi. Infine, attenzione a Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. I due fuoriclasse sono ancora all’asciutto a Euro 2024, ma la loro classe consente ad entrambi di poter aspirare a diventare miglior marcatore.

Top Marcatori Euro 2024 bet365 Sisal Betway Harry Kane 3.75 3.50 3.11 Yamal 51.00 50.00 5.07 Morata 101.00 100.00 3.34

Altre Quote marcatori Europei 2024

Dove scommettere sui marcatori Europei in sicurezza

Classifica marcatori europei di tutti i tempi

Cristiano Ronaldo (14 gol)

Michel Platini (9)

Alan Shearer e Antoine Griezmann e Alvaro Morata (7)

Romelu Lukaku, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney e Ruud van Nistelrooij (6)

Marcatori favoriti e possibili sorprese: La nostra opinione

Domande Frequenti sulle Quote capocannoniere Euro 2024

Kylian Mbappé può diventare Capocannoniere degli Europei?

Quanti gol ha segnato Lukaku?

Chi segnerà più gol tra Musiala e Wirtz?

Tra le possibili sorprese di questi Europei, abbiamo individuato alcuni nomi da tenere in considerazione e che potrebbero anch’essi aspirare a vincere la classifica marcatori di Euro 2024. Si tratta di Jude Bellingham (Inghilterra), Kai Havertz, Florian Wirtz e Niklas Fullkrug (Germania) e Cody Gakpo (Olanda). Solo Fullkrug, tra questi cinque calciatori, ha segnato due reti. Tutti gli altri sono fermi a quota un gol.La scelta del sito su cui piazzare il proprio pronostico sul prossimo capocannoniere Euro 2024 dipende da diversi fattori. Il primo e più importante aspetto è legato al tema della sicurezza. Sul territorio italiano, infatti, è possibile giocare su siti scommesse sugli Europei con licenza ADM, marchio che garantisce la massima tutela dalle frodi. Tra i principali vantaggi di affidarsi ad uno dei tanti operatori presenti sul mercato italiano (come, ad esempio, Snai, Sisal o Better) vi sono la sicurezza, la trasparenza e la legalità. I siti ADM garantiscono protezione dei dati personali e transazioni sicure, presentano un servizio clienti tempestivo ed efficiente e offrono regolarmente promozioni. Infine, nella scelta del sito vanno tenuti in considerazione anche i bonus benvenuto scommesse, che consentono di giocare diminuendo il rischio.La classifica dei migliori marcatori di sempre agli Europei di calcio vede il dominio di Cristiano Ronaldo. Nelle cinque edizioni a cui ha preso parte, la leggenda portoghese ha segnato ben 14 reti. Un numero che lo colloca nettamente in vetta ai più grandi bomber di sempre della competizione. Alle sue spalle, staccato di ben cinque reti, troviamo Michel Platini. Di seguito, la classifica dei primi 10 marcatori della storia degli Europei:Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, il nostro favorito per diventare capocannoniere degli Europei è Jamal Musiala. Tra gli altri favoriti, segnaliamo Cristiano Ronaldo. Seppur sia fermo a zero gol, il portoghese potrebbe accendersi nella fase ad eliminazione diretta. Per di più, il Portogallo è una delle squadre che ha maggiormente impressionato nella fase a gironi e ciò potrebbe significare che hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo. Tra le possibili sorprese, infine, da. Il centravanti tedesco non è l’attaccante titolare della Germania, ma ha dimostrato di essere il miglior finalizzatore quando subentra dalla panchina. E questo potrebbe giocare a suo favore.Sarà molto difficile poiché il fuoriclasse francese è ancora all’asciutto in questi Europei, ma anche lui – come Cristiano Ronaldo – potrebbe accendersi nella fase ad eliminazione diretta. Il dubbio era sulle sue condizioni fisiche dopo la frattura al setto nasale rimediato nella gara d’esordio contro l’Austria, ma le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. A quota 10 si può certamente prendere.Al momento, Big Rom non ha segnato alcuna rete. L’attaccante titolare del Belgio è stato molto sfortunato, poiché si è visto annullare tre gol dal VAR.Difficile pronosticarlo perché entrambi i calciatori stanno facendo benissimo in questo Europeo, ma Musiala è apparso in una forma davvero smagliante nelle prime due uscite. Il nostro pronostico è in suo favore.