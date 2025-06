Quote esonero allenatori Serie A 2025: quali panchine sono a rischio?

Quella 2024-25 sarà ricordata come la "stagione degli esoneri" del campionato italiano. Dopo la venticinquesima giornata, infatti, sono già otto i cambi di panchina. In virtù di ciò, i bookmakers hanno aggiornato le, identificando ben quattro allenatori 'a rischio'. Prima di esaminare l'intera lavagna delle quote, ecco i tecnici che, secondo i principali operatori, rischiano di perdere la propria panchina:Dopo l'ultimo periodo,. La stagione dei toscani era iniziata bene ma poi ha preso una piega fortemente negativa nelle ultime settimane.Dopo aver visionato la tabella degli allenatori considerati dai bookies con le panchine più a rischio, è arrivato il momento di analizzare l'interacon un confronto tra tre differenti operatori.Come mostrato nella tabella,. È importante sottolineare che, dopo appena 31 giornate di campionato, ben sette tecnici sono già stati sollevati dal loro incarico: Daniele De Rossi, Ivan Juric, Luca Gotti, Alberto Gilardino, Alessandro Nesta, Paulo Fonseca, Salvatore Bocchetti, Fabio Pecchia e Thiago Motta. Questo dato evidenzia un alto livello di instabilità sulle panchine in questa stagione.Prima di continuare nella lettura del nostro approfondimento, si consiglia di visionare alcune nostre pagine utili per piazzare delle giocate sul campionato italiano:

Dove scommettere sugli esoneri degli allenatori della Serie A

Scommesse sugli esoneri/dimissioni Serie A: il pronostico dell'esperto

Se non riuscisse a trovare rapidamente una serie di risultati positivi, credo che Roberto D'Aversa sia a rischio di esonero. L'Empoli ha totalizzato solo 5 punti nelle ultime 15 giornate è sprofondato al terz'ultimo posto della classifica. Andrea Stefanetti

Abbiamo chiesto al nostro esperto di pronostici quale sarà il prossimo allenatore a rischiare l'esonero. Ecco la sua risposta:

FAQ sulle scommesse allenatori esonerati

Come funzionano le scommesse esonero/dimissioni allenatori?

Tutti i bookmakers offrono le quote esoneri Serie A?

Qual è stato l'ultimo allenatore esonerato in Serie A?

Con questa tipologia di giocata, l'utente pronostica se un determinato allenatore sarà esonerato o rassegnerà le proprie dimissioni entro una data indicata dal bookmaker.Non tutti gli operatori offrono mercati sugli esoneri tra le scommesse Antepost Serie A. In particolare, segnaliamo Snai, Sisal, Goldbet, Lottomatica ed Eurobet, che propongono quote competitive e costantemente aggiornate.L'ultimo allenatore esonerato è stato Thiago Motta, sostituito dalla Juventus con Tudor.