In questa pagina abbiamo stilato una guida completa sulle migliori quote sugli Europei 2024. La 17esima edizione del torneo continentale sembra essere tra le più scoppiettanti mai viste. Manca solo la partita di oggi alle 21:00 per delineare le finaliste, e noi siamo qui per offrirvi un vademecum utile per navigare nel mare delle quote vincenti Europei e tutti i favoriti del 2024.

Confronto quote vincente Europei 2024: quali sono le favorite per la finale?

Per le quote vincente Europei 2024, alla vigilia dellaprima semifinale Spagnae l'Inghilterra sono le favorite, con quote leggermente inferiori alla Francia. L'Olanda ha la quota nettamente più alta su tutti i bookmakers, con un 6.00 proposto da SNAI.

Confronto quote vincente Europei 2024: chi vincerà la 17esima edizione?

Quote Spagna Vincente Euro 2024

Con l'avvicinarsi della finale degli Europei 2024, le quote vincente disponibili nei migliori bookmakers AAMS riflettono l'intensa competizione tra le squadre rimaste. Il confronto quote vincente che segue, offre una panoramica chiara delle aspettative dei bookmaker e può aiutare gli scommettitori a prendere decisioni informate su dove piazzare le loro scommesse per la 17esima edizione degli Europei.

La Spagna emerge come favorita nei nostri pronostici Europei 2024, grazie alle sue prestazioni solide e alla profondità della sua rosa. Confrontando le quote di 10 diversi bookmaker, si nota una certa variabilità, ma la tendenza generale vede la Spagna tra i principali contendenti per la vittoria finale.

Bookmaker Spagna Snai 1.65 LeoVegas 1.65 bet365 1.72 Sisal 1.67 Better 2.50 NetBet 2.50 Betsson 2.50 GoldBet 1.60 Netwin 2.50 Betway 2.46

Quote Inghilterra Vincente Euro 2024

L'Inghilterra, pur non essendo la nostra favorita, rimane una squadra di tutto rispetto con un buon potenziale. Oggi le quote per la vittoria degli Europei 2024 non variano tra i diversi bookmaker, riflettendo un'opinione unanime. Di seguito, trovi le quote aggiornate per l'Inghilterra vincente, fornite dai principali operatori.

Bookmaker Inghilterra Snai 2.25 LeoVegas 2.20 bet365 2.10 Sisal 2.25 Better 3.45 NetBet 3.50 Betsson 3.50 GoldBet 2.80 Netwin 3.50 Betway 3.42

Altre tipologie di Quote Vincente Europei 2024

Oltre alle quote vincente Europeo 2024, esiste un’ampia varietà di selezioni alternative per gli appassionati del mondo del betting. Infatti, le categorie di scommesse come il Miglior Marcatore e le scommesse su Corner e Cartellini offrono molte opportunità per diversificare le proprie puntate e sfruttare le conoscenze del gioco. Di seguito, andremo a proporvi proprio un approfondimento su queste due categorie di giocate.

Miglior Marcatore

Tra le quote Europei 2024 maggiormente più interessanti, figurano anche quelle sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol durante il corso della competizione. Al momento, le quote capocannoniere Europei 2024 vedono in testa il solito Kylian Mbappè, già massimo cannoniere della Coppa del Mondo 2022, affiancato da Harry Kane, miglior marcatore del Mondiale 2018 e idolo indiscusso del popolo inglese.

Bookmaker Yamal Kane Bellingham Sisal 50.00 3.50 25.00 Betway 5.07 3.11 5.58 bet365 51.00 3.75 51.00

Per un confronto più completo, consulta anche la nostra pagina interamente dedicata alle quote capocannoniere Euro 2024.

Corner e cartellini

Le quote Europei 2024 per le scommesse su corner e cartellini sono ideali per chi fa caso a tutte le dinamiche di gioco. Le giocate sui corner includono pronostici sul numero totale di calci d’angolo battuti da una singola squadra o da entrambe, con l’aggiunta di specifiche come l’handicap, l’under/over e altro ancora; le giocate sulle sanzioni prevedono invece la possibilità di puntare sempre sull’ammontare delle singole squadre o del totale dell’incontro, ma anche di prevedere se un determinato giocatore verrà ammonito o espulso durante il match.

Dove scommettere sulla finale degli Euro 2024 con bonus di benvenuto

Conclusioni sulle quote vincente Euro 2024

A tre partite dal termine della competizione, a nostro giudizio le quote Europei 2024 più interessanti sono la vincente e il capocannoniere. Ogni possibilità è ancora aperta, le quote sono tutte abbastanza alte, quindi è rimasto ancora un buon margine di vincita, ed al contempo di rischio, su ogni evento. La nostra previsione per la vittoria degli Europei 2024 è a favore della Spagna. La Roja ha dimostrato una forza costante durante tutto il torneo, combinando abilità tecniche e strategiche superiori. Con una squadra ben equilibrata e talenti emergenti, la Spagna sembra pronta a sollevare il trofeo. Sebbene le altre squadre abbiano mostrato momenti di brillantezza, la coesione e la determinazione della Spagna ci convincono che saranno loro a trionfare quest'anno.