Secondo i principali operatori di scommesse e addetti ai lavori, ci sono ottime possibilità che Koopmeiners approdi alla Juventus entro la fine della sessione estiva di calciomercato. Le cessioni di Huijsen al Bournemouth e di Soulé alla Roma hanno portato circa 50 milioni alle casse dei bianconeri. L'Atalanta, però, chiede almeno 60 milioni per il centrocampista, mentre l'offerta della Juventus è ferma a 45. Nonostante questa differenza, c’è fiducia che l’affare possa andare in porto. Le quote dei bookmaker confermano questa fiducia: il trasferimento di Koopmeiners in bianconero è quotato sotto @1.50. In particolare, Sisal lo valuta a @1.40, mentre Snai e Netwin offrono una quota di @1.35.

Thiago Motta è il nuovo allenatore

La società non ha rinnovato i contratti di Rabiot e Alex Sandro.

Acquisti : Cabal (Verona), Thuram (Nizza), Di Gregorio (Monza), Duoglas Luiz (Aston Villa).

: Cabal (Verona), Thuram (Nizza), Di Gregorio (Monza), Duoglas Luiz (Aston Villa). Cessioni: Kean (Fiorentina), Barrenechea (Aston Villa), Iling-Junior (Aston Villa), Kaio Jorge (Cruzeiro), De Winter (Genoa).

La nostra opinione sul trasferimento di Koopmeiners

Koopmeiners è stato uno dei protagonisti assoluti della Serie A nella passata stagione. Con, il calciatore olandese ha dato un importante contributo all'Atalanta nella conquista dell'Europa League e di un piazzamento Champions. Dotato di eccellenti doti atletiche, buona tecnica e capacità di inserimento, può ricoprire sia ruoli difensivi che offensivi. In particolare, quando viene impiegato più avanti, Koopmeiners può sfruttare al meglio una delle sue qualità migliori: il tiro dalla distanza.Dopo un campionato altalenante concluso con la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta e l'esonero anticipato di Allegri,. La squadra tornerà a competere in Champions League dopo l'esclusione imposta dalla UEFA l'anno passato e, insieme all'Inter, parteciperà al Mondiale per Club.A nostro avviso,. Il calciatore olandese, con le sue doti atletiche, fisicità, buona tecnica e capacità di inserirsi negli spazi, rappresenterebbe un elemento fondamentale nello scacchiere bianconero in vista dei numerosi impegni stagionali tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club. Con il suo inserimento in rosa, la Juventus ne guadagnerebbe in termini di gol, assist e prestazioni complessive.