Quote lotta salvezza Serie A, l’Empoli deve battere la Roma: segno 1 a 1.90

Dopo la Salernitana anche il Sassuolo ha dovuto accettare la matematica certezza della retrocessione e l’ultima giornata della Serie A – fatta eccezione per un eventuale spareggio – sarà decisiva per stabilire quale squadra giocherà nel campionato cadetto la prossima stagione,Ila 35 punti, l'a 34 ea 33 sono le tre protagoniste dell’ultimo round della lotta salvezza, con i toscani che, al momento, sono terzultimi in classifica ma avranno almeno il vantaggio di dover sfidare una Roma ormai senza più motivazioni, visto che è sicura del sesto posto.Frosinone-Udinese sarà invece lo scontro diretto che vede i ciociari favoriti a 2.33 sulla lavagna scommesse e salvi anche in caso di pareggio a 3.20. La squadra di Cannavaro invece solo in caso di vittoria a 3.15 eviterebbe la retrocessione indipendentemente dal risultato di Empoli-Roma, che vede i toscani favoriti a 1.90.Le quote lotta salvezza Serie A aiutano a riassumere la situazione. La retrocessione dell’Empoli è in lavagna a 1.80, quella dell’Udinese è a 2.60, mentre il Frosinone a quota 6.00 ha maggiori ed evidenti chance di salvezza.