Quote maggiorate oggi, le migliori super quote sugli Europei U21 e Mondiale per Club

Operatore Maggiorata + Info Scadenza Juventus-Man City

Yildiz marcatore XXL

4.00 5.00 Visita 26 giugno Salisburgo-Real

Bellingham segna di testa

8.00 9.00 Visita 27 giugno Juventus-Man City

2 + Over 3,5

4.40 5.00 Visita 26 giugno Ultimo aggiornamento: 26 giugno 09:10

Migliori quote maggiorate calcio della settimana

Bookmaker Quota maggiorata Info Salisburgo-Real Madrid

Ris. Esatto 0-1/0-2/0-3

3.30 3.60 Visita Inter, Monterrey e Man City vincono

7.00

SCADUTO Visita Benfica-Chelsea

Palmer 1° Marcatore

5.50 6.00 Visita Inghilterra U21, Fluminense e Francia U21 vincono

12.00

SCADUTO Visita Wydad-Al Ain

Over 3,5

2.75 2.95 Visita Juve-Man City

Maggiorazione del 15% su X + GG Visita Al Hilal e Real Madrid vincono

2.10 Visita

Quote Maggiorate oggi, le migliori della settimana: Juventus-Manchester City

In occasione degli Europei Under 21 e del Mondiale per Club, gli operatori mettono a disposizione dei propri utenti delle quote maggiorate. Ma cosa sono esattamente? Si tratta di, offrendo così la possibilità di ottenere vincite potenzialmente superiori. In questo articolo, approfondiremo le migliori quote maggiorate disponibili oggi e nei prossimi giorni.

In vista di Juve-Man City, sfida valida per il Mondiale per Club, arrivano interessanti quote maggiorate. Netwin propone "Yildiz Marcatore XXL" maggiorato, mentre bet365 rilancia con l'opzione potenziata "1 + Gol Sì".

Bookmaker Quota maggiorata Info Yildiz Marcatore XXL

4.00 5.00 Visita Juve vince + Gol Sì

7.50 8.50 Visita

Maggiorate William Hill: le top quote della settimana

Quota maggiorata Info Wydad-Al Ain

2 + Over 2,5

3.95 4.30 Visita

Quote maggiorate Betsson: le 'quote gonfiate' sull'Inter e sui match della settimana

Quota maggiorata Info Inter vincente ogni match

a 2.00 Visita Inghilterra U21, Fluminense e Francia U21 vincono

a 12.00

SCADUTO Visita

Altre super Quote Bet365: le migliori maggiorate di Giugno

Quota maggiorata Info PSG-Inter Miami

Kvaratskhelia 1° Marcatore

5.00 5.50 Visita Flamengo-Bayern Monaco

Kane primo marcatore

4.33 4.75 Visita

Uno dei migliori bookies in Italia a offrire le maggiorate è William Hill, che ogni giorno mette a disposizione dei propri utenti decine di. Inoltre, il noto operatore, presenta le cosidette "Multiple Gold" cioè delle vere proprie schedine composte da due o tre partite con quota finale maggiorata.Betsson offre ai nuovi iscritti la possibilità di usufruire di un bonus scommesse di benvenuto in cui sono comprese alcune interessanti. In particolare, l'emergente sito scommesse proponesu tutte le partite della stagione 24/25. La promo è inclusa nell'offerta di benvenuto soggetta a T&C. Inoltre, lo stesso bookmaker, offre a tutti i propri utenti anche numerose maggiorate sugli eventi calcistici della settimana sotto forma di 'combo'.

Le super quote Bet365 oggi sono disponibili per un'ampia gamma di partite, ben evidenziate all'interno degli eventi principali. Le quote maggiorate sul calcio offerte da Bet365 coprono diversi mercati, tra cui il marcatore, le scommesse combo e persino le quote maggiorate per il Bet Builder. Per gli appassionati delle quote 'gonfiate', non manca la varietà: oltre al calcio, anche altri sport di grande richiamo come il tennis offrono numerose opportunità, garantendo un’esperienza di gioco sempre coinvolgente.

Maggiorate Goldbet: quote esclusive e combo giornaliere

Quota maggiorata Info Mbappe, Vinicius e M.Leonardo marcatori

7.00 Visita

Maggiorate oggi Lottomatica: multiple sui giocatori a quote gonfiate!

Quota maggiorata Info Bellingham, Malcom e Rondon marcatori

30.00 Visita

Maggiorate bwin: quote 'gonfiate' e Combo+ per tutti gli utenti

Quota maggiorata Info Al Hilal e Real Madrid vincono

2.10 Visita Al Hilal-Pachuca

Over 2,5 + Gol Sì

1.77 1.87 Visita

Combi+ di Gioco Digitale

Quota maggiorata Info Man City e Al Ain vincono

5.75 Visita Al Hilal e Real Madrid vincono

2.10 Visita

Maggiorata Planetwin365: le quote speciali di giugno

Goldbet offre periodicamente quote maggiorate dedicate ai nuovi registrati che aprono un conto gioco tramite i link di CalcioMercato.. Questo bonus può essere utilizzato esclusivamente per scommesse multiple, con una quota complessiva minima di 7,50 e almeno cinque selezioni.Lottomatica mette a disposizione dei propri utenti delle interessanti maggiorate su combo riguardanti le squadre vincenti, gli ammoniti, i marcatori e i tiri in porta effettuati dai singoli giocatori.(Champions, Europa League e Conference).Bwin offre a tutti i suoi utenti quote maggiorate per le partite di Serie A, Premier League, Liga, Champions League ed Europa League, oltre alle promozioni Combi+ sui match settimanali. Queste offerte si concentrano sugli eventi più interessanti della settimana, aumentando le quote standard per rendere le scommesse ancora più vantaggiose., garantendo semplicità e convenienza.L'offerta combi+ relativa alle quote maggiorate di Gioco Digitale consiste in combo di eventi, solitamente combinazioni di vittorie di più squadre. Le quote maggiorate Combi+ si trovano nella barra laterale, tra le competizione principali.Planetwin365 offre ai nuovi registrati quote maggiorate sul calcio in occasione di big match e grandi eventi, permettendo di iniziare con un interessante credito aggiuntivo e di potenziare la prima vincita.. In caso di vincita, l’importo derivante dalla quota ordinaria viene accreditato come Real Money, mentre la differenza con la quota maggiorata è concessa come bonus con un wagering requirement di 1. Il bonus erogato può essere utilizzato per scommesse singole o multiple su eventi sportivi con quota minima di 1,5.

● ● ●

Cosa sono le quote maggiorate: guida per i principianti

Le quote maggiorate sono offerte speciali proposte dai bookmaker, disponibili sia per i nuovi utenti che per quelli registrati. Come dice la parola stessa, queste quote sono più alte rispetto a quelle standard su eventi specifici, il che permette di incrementare la vincita finale. Di solito, queste superquote si applicano a partite di grande interesse o ad eventi particolari. Oramai sono offerte da tutti i bookmakers principali, tra cui bet365, Betsson e bwin, in cui sono aggiornate ogni giorno. Come sempre, è bene prestare attenzione a termini e condizioni, in quanto le offerte possono differire tra bookmakers.

Pro e Contro

PRO ✅ CONTRO ❌ Disponibili per utenti registrati

Aggiornate sui big match

Grande varietà su tanti bookies Le Combi+ sono preimpostate

Possibili limiti di scommessa

● ● ●

Le tipologie di Quote Maggiorate per Serie A e Champions League

Se sei interessato a conoscere le principali tipologie di quote maggiorate dedicate alla Serie A o alla Champions League, questa sezione fa al caso tuo. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per capire come funzionano queste offerte speciali e come approfittarne al meglio. Nei paragrafi successivi analizzeremo in dettaglio le tipologie di promozioni disponibili.

Quota maggiorata su singolo evento

Molte quote maggiorate sono pensate per una sola partita, ovvero è possibile inserirle solo in una scommessa singola. Potete trovare questa tipologia di quote su diversi siti scommesse ADM, come ad esempio Bet365, che offre quotidianamente delle maggiorate sugli eventi sportivi del giorno, tra cui anche la nostra Serie A o la Champions League.

Quota maggiorata su più eventi

Le quote maggiorate su più eventi combinano le probabilità di diversi avvenimenti in un'unica scommessa, aumentando le potenziali vincite rispetto alle quote standard. Su Bwin e Gioco Digitale si chiamano Combi+. Queste offerte sono particolarmente attraenti per gli scommettitori che amano puntare su multiple, poiché permettono di ottenere un ritorno più elevato su una combinazione di risultati. Tuttavia, è importante considerare che, trattandosi di una scommessa multipla, la difficoltà di vincita aumenta, poiché tutti gli eventi selezionati devono avere esito positivo.

Quota maggiorata Multipla

La quota maggiorata Multipla è un'offerta che aumenta le quote complessive su una scommessa che combina più eventi. Questo tipo di promozione è ideale per chi ama scommettere su multiple, poiché offre la possibilità di ottenere vincite potenzialmente molto più alte rispetto a una multipla con quote standard. Tuttavia, poiché è necessario che tutti gli eventi della multipla abbiano esito positivo per vincere, il rischio è maggiore. È essenziale scegliere attentamente gli eventi su cui puntare e considerare le probabilità reali di successo prima di sfruttare queste offerte.

Quota maggiorata speciali

Le quote maggiorate Speciali sono promozioni che offrono quote aumentate su eventi specifici, spesso legati a occasioni particolari come derby, finali di campionato, o altre competizioni di grande interesse. Queste promo sono offerte anche da alcuni siti scommesse spid e sono pensate per attrarre scommettitori su eventi di alto profilo e possono includere anche condizioni particolari, come puntate gratuite o bonus aggiuntivi. Per sfruttare al meglio queste promozioni, è importante valutare se l'evento in questione rientra nelle tue competenze e se le condizioni dell'offerta sono davvero vantaggiose.

● ● ●

I nostri consigli sulle Quote maggiorate

Quando sfrutti le queste super quote, è fondamentale prestare attenzione ai termini e alle condizioni, soprattutto ai limiti di puntata e ai requisiti di scommessa. Valuta se la promozione si applica a eventi su cui hai già intenzione di scommettere, evitando di puntare solo per approfittare dell'offerta. Confronta le quote maggiorate con quelle standard per assicurarti che l'offerta sia realmente vantaggiosa. Infine, gestisci il tuo budget con attenzione: anche se le quote sono più alte, non aumentare le tue scommesse oltre ciò che puoi permetterti di perdere. Scommetti sempre con consapevolezza.

● ● ●

Domande Frequenti sulle Quote maggiorate

Chi può usufruire delle quote maggiorate?

Nella maggior parte dei casi, tutti gli utenti possono usufruire di questa particolare tipologia di quote. Tuttavia, in alcuni casi queste possono essere riservate solo ai nuovi utenti, ovvero a quelle persone che non hanno ancora aperto un conto gioco con un determinato operatore.

Esistono quote maggiorate come benvenuto per i nuovi iscritti?

La risposta è affermativa. Su alcuni bookmaker, come ad esempio Lottomatica, Goldbet e Leovegas, esistono quote maggiorate pensate solo per chi deve ancora registrarsi. Quest'anno Betsson include quote maggiorate sull'Inter all'interno del pacchetto di benvenuto per i nuovi utenti.

Si possono giocare le super quote con bonus senza deposito?

Solitamente non è possibile sfruttare le super quote con bonus senza deposito, in quanto sono giocabili solo con denaro reale.

Esistono delle quote maggiorate su Tennis e NBA?

Vi sono dei bookmakers, anche nuovi siti scommesse, che offrono la possibilità di puntare sulle maggiorate di Tennis ed Nba. Tra gli operatori che offrono più quote sui maggiori tornei ATP/WTA e sulla pallacanestro vi sono certamente bet365 e bwin.