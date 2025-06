Il Bologna passerà alla fasi finali? Le quote dei bookmaker

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Mercoledì 18 settembre, ore 18.45, Stadio Renato Dall’Ara. Sarà il giorno di, un giorno storico per tutta la città e tutti i tifosi bolognesi. Sarà la prima di otto partite in Champions League,Prima di fornirvi il parere dei bookies e il nostro pronostico, ecco il confronto delle quote sul primo match di Coppa dei Campioni della squadra emiliana:Da quel magico 12 maggio scorso, sono ormai trascorsi quasi quattro mesi e, fra poco piu di 10 giorni, il sogno diventerà realtà. Il Bologna giocherà la Champions League dopo 60 anni dall’ultima volta. Tutto è ormai pronto per il grande ritorno, in città non si parla d’altro e il Bologna vuole fare un buon cammino partendo dalla sfida contro lo Shakhtar, cercando di regalare ai suoi tifosi altre emozioni indimenticabili.Con la nuova formula, ci potrebbero essere piu chances per il Bologna di passare il turno e noi crediamo che questo possa essere possibile. Secondo i pronostici dei principali siti di scommesse il. Una quota alta ma non impossibile visto l’entusiasmo con il quale i rossoblù disputeranno questa competizione. Inoltre, Vincenzo Italiano ha dimostrato con la Fiorentina di saper gestire gli incontri europei, raggiungendo per due volte la finale di Conference League.

● ● ●

Dove trovare le migliori quote sul cammino del Bologna in Champions League?

Abbiamo selezionato per voi una lista dei migliori bookmakers per piazzare delle scommesse sul Bologna in Champions League. Per scommettere in modo sicuro è essenziale scegliere piattaforme con licenza ADM. Questi siti non solo garantiscono affidabilità, ma offrono anche interessanti bonus di benvenuto Si ricorda che alcuni degli operatori inseriti nella lista, offrono dei bonus senza deposito che possono essere utilizzati anche per piazzare delle scommesse sul. Si consiglia di visionare i termini e condizioni delle promo degli operatori prima di aprire un conto ed effettuare la prima giocata.

● ● ●

Bologna in Champions League, statistiche e precedenti

Come giocherà il Bologna in Champions?

Dove vedere il Bologna in Champions League?

Il nostro pronostico sul cammino del Bologna in Champions League

Sarà la. La prima volta, fu nella stagione 1964-65, nella quale il Bologna vinse il campionato e si qualificò alla maggior competizione europea. A quell’epoca, il Bologna venne eliminato in una maniera particolarmente sfortunata: nel sorteggio del primo turno l’avversario fu l’Anderlecht e, dopo 3 partite combattute e l’assenza di calci di rigore, i rE’ ovviamente presto per capire quale sarà la. Possiamo, però, provare a capire e ipotizzare quali potrebbero essere le scelte di Vincenzo Italiano:Skorupski, Holm, Beukema, Lucumì, Miranda, Freuler, Pobega, Orsolini, Fabbian, Ndoye, Castro. All. Vincenzo ItalianoImmaginiamo che Italiano possa puntare su più uomini con esperienza rispetto a chi disputerà le gare di campionato. Sugli esterni Holm e Miranda, reduci rispettivamente da una vittoria dell’Europa League e delle Olimpiadi, ai lati di Beukema e Lucumì che sembra essere la coppia più affidabile. Al centro Pobega, a fianco dell’insostituibile Freuler, con l’ex Milan che può garantire quella fisicità necessaria nelle gare europee. Infine, il trio formato da capitan Orsolini, Fabbian e Ndoye alle spalle di Santiago Castro.Sky trasmetterà 185 delle 203 partite, comprese tutte quelle del Bologna, in esclusiva della Champions League 2024-25. Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW. Le altre 18 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.Dopo aver esaminato le quote vincente Champions League e quelle relative al passaggio turno, ma anche esaminando il nuovo format e le squadre partecipanti, possiamo dire che. I rossoblù, potrebbero giocare questa competizione con grande entusiasmo e senza la pressione di dover raggiungere obbligatoriamente le fasi finali. Questo giocherà una parte importante nel cammino della squadra guidata da Italiano.