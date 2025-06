Quote passaggio turno Champions League: le scommesse sulle Semifinali

In occasione del ritorno delle Semifinali, i bookies hanno aggiornato le. L'Inter, dopo aver superato il Bayern Monaco, sta sfidando il Barcellona nel penultimo atto della competizione. Ma quali sono le chances dei nerazzurri battere i catalani nella doppia sfida? Ecco il. La qualificazione dei nerazzurri è infatti offerta a una quota vicina a 2.10, segno che – secondo i bookmaker – la squadra di Inzaghi dovrà ribaltare i pronostici per staccare il pass verso la finalissima di Monaco.Archiviati gli Ottavi e i Quarti, la Champions League è entrata nel vivo con le Semifinali. Ma quali formazioni favorite per la qualificazione? Scopritelo nel nostroCome si può notare dalla tabella, le chances di qualificazione alla Finale seguono le quote vincente Champions . Le favorite al passaggio del turno sono infatti Barcellona e PSG. Dopo la vittoria ottenuta in trasferta all'andata, il PSG è il principale candidato alla qualificazione. Più incerto è invece l'esito sul passaggio del turno di Inter-Barcellona dove, dopo il primo round della doppia sfida, regna l'equilibrio nelle quote con i catalani leggermente favoriti.

Quote passaggio turno Inter in Champions League, i nerazzurri approderanno in Finale?

L'unica squadra italiana ancora in corsa in Champions è l'Inter di Simone Inzaghi che in Semifinale affronta il Barcellona.Ecco il parere dei bookies:

Dove trovare le migliori quote sulla Champions League

Per facilitarvi nella ricerca delle quote sulla Coppa dei Campioni, abbiamo redatto una lista di operatori che si distinguono per la varietà di mercati Antepost e pre-match sulla massima competizione calcistica europea. I bookmaker analizzati, oltre a possedere una regolare licenza ADM, offrono degli interessanti bonus scommesse Alcuni dei bookmakers presenti nella lista, offrono anche degli interessanti bonus senza deposito da poter utilizzare sulla Champions League.

Scommesse qualificazione Champions League: il pronostico dell'esperto

A mio avviso, il PSG ha tutte le carte in regola per superare il turno contro l'Arsenal. Nonostante qualche difficoltà nella gara di ritorno contro l'Aston Villa, la squadra di Luis Enrique ha mostrato una condizione fisica e mentale davvero notevole. L’allenatore spagnolo è riuscito a plasmare un gruppo giovane e ricco di talento, costruendo la sua forza su solidi principi tattici e su una disciplina collettiva. Credo che il pressing alto e la velocità sugli esterni possano rappresentare un vero grattacapo per l'Arsenal, che potrebbe soffrire l’intensità e il ritmo imposti dai parigini. Andrea Stefanetti

Dopo aver analizzato tutte le quote sul passaggio turno Champions, non potevamo non lasciarvi il pronostico del nostro esperto:

