Quote passaggio turno Europa League: chi conquisterà la Finale?

Operatore Tottenham va in Finale?

Quote passaggio turno Europa League: le scommesse sulle Semifinali

In vista delle Semifinali, i bookmakers hanno aggiornato le. Prima di esaminare l'intera lavagna quote, diamo un'occhiata alle, la principale candidata al trionfo secondi i bookies:Alla vigilia della semifinale d’andata, leSecondo gli operatori, la rosa londinese è di gran lunga superiore a quella del club norvegese, tanto che la qualificazione degli Spurs alla finale viene offerta a una quota media di 1.28.Archiviati i Quarti, l'Europa League è entrata nel 'vivo' con le Semifinali. Ma quali squadre sono favorite per la qualificazione alla vigilia dei match d'andata? Scopritelo nel nostroDelle favorite nelle quote vincente Europa League sembra che solamente il Tottenham parta nettamente con i favori del pronostico nelle Semifinali. Regna l'equilibrio nel doppio confronto tra Manchester United, che ai quarti ha battuto in rimonta il Lione, e Atletico Bilbao che nel suo percorso ha anche eliminato la Roma di Ranieri.

Dove trovare le quote qualificazione Europa League

Per facilitarvi nella ricerca delle quote passaggio turno Europa League, abbiamo redatto una lista di operatori che si distinguono per la varietà di mercati Antepost offerti sulla ex Coppa Uefa. I bookmaker analizzati, oltre a possedere una regolare licenza ADM (AAMS), offrono degli interessanti bonus scommesse Alcuni dei bookmakers presenti nella lista, offrono anche degli interessanti bonus senza deposito da poter utilizzare sulle sfide di Europa League.

Scommesse qualificazione Europa League: il pronostico dell'esperto

Considerando le difficoltà che il Tottenham sta affrontando in campionato e la concreta possibilità di staccare il pass per la prossima Champions League tramite l’Europa League, punto con decisione sul passaggio del turno degli Spurs contro il Bodo Glimt. La superiorità della rosa londinese è evidente e, nel doppio confronto, sono convinto che emergeranno le qualità migliori della squadra di Postecoglou. Andrea Stefanetti

Dopo aver analizzato tutte le quote sul passaggio turno della ex Coppa Uefa, vi lasciamo il pronostico del nostro esperto:

FAQ Quote qualificazione Europa League

Dove trovare le quote Antepost passaggio turno Europa League?

Qual è la squadra favorita nelle quote qualificazione Europa League?

Quote passaggio turno Manchester United in Europa League, quali sono le chances di qualificazione?

Le quote sul passaggio turno Europa League si possono trovare sui migliori bookmaker cliccando sulla competizione di riferimento > Antepost > Passaggio Turno/Qualificazione.La squadra più accreditata a passare il turno e ad approdare in Finale di Europa League è il Tottenham, quotato dai bookies mediamente a 1.28.Dopo l'incredibile rimonta contro il Lione, i bookmakers mettono in lavagna il passaggio del turno del Manchester United contro l'Atletico Bilbao a 1.90, in un doppio scontro che si preannuncia equilibratissimo.