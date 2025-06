La nuova competizione targata FIFA è iniziata con i match della prima giornata e per l’occasione i bookmaker hanno già reso disponibili le Quote passaggio turno Mondiale per Club. Prima di analizzare nel dettaglio il quadro completo delle quote, diamo uno sguardo alle previsioni degli operatori sulle possibilità di qualificazione agli Ottavi per Inter e Juventus.

Scommesse qualificazione Mondiale per Club: Inter e Juve agli Ottavi? Operatore Inter Juventus 1.20 1.15 1.25 1.08 1.18 1.15

Le quote passaggio turno Mondiale per Club parlano chiaro: Inter e Juventus hanno ottime possibilità di qualificarsi agli Ottavi. I nerazzurri, nel gruppo E, dovranno vedersela principalmente con il River Plate, unica vera insidia. Per la Juventus, nel gruppo G, l’ostacolo maggiore sarà il Manchester City. In entrambi i casi, i bookmaker prevedono un cammino agevole per le italiane.

Quote passaggio turno Mondiale per Club: le scommesse sui Gironi

Alla vigilia della fase a gironi, i bookmaker hanno aggiornato sulle proprie piattaforme le quote passaggio turno Mondiale per Club. Ma quali sono le squadre favorite per la qualificazione? Scopritelo nel nostro confronto quote tra i principali operatori del settore.

Quote Qualificazione Mondiale per Club Girone E: Inter in pole per il passaggio del turno

Secondo i principali operatori, oltre a essere indicata tra le favorite nelle quote vincente Mondiale per Club, l'Inter ha ottime chances di passare il turno nella fase a gironi. L'unica insidia per i nerazzurri può essere il River Plate che presenta un'idea di gioco ben precisa e calciatori di qualità. Appare complicata l'impresa per gli Urawa Reds e per il Monterrey.

Scommesse passaggio turno Mondiale per Club: le chance di qualificazione della Juve

Anche la Juventus parte con ottime chance di superare il turno. I bianconeri, infatti, sembrano avere la strada spianata verso la qualificazione, con un solo avversario davvero temibile nel girone: il Manchester City. Le altre due squadre, invece, appaiono decisamente alla portata della Vecchia Signora.

Qualificazione Mondiale per Club: le quote su chi passerà il Girone B

Le quote passaggio turno Mondiale per Club di tre diversi operatori confermano l'equilibrio nel Gruppo B. I campioni d’Europa del PSG dovranno affrontare avversari insidiosi come l’Atletico Madrid e il Botafogo, in un girone decisamente competitivo. Più in salita, invece, il cammino del Seattle, la cui qualificazione appare decisamente complicata.

Quote Qualificazione Mondiale per Club: Gruppo A

Grande equilibrio nel Girone A, dove Porto, Palmeiras e Inter Miami sono racchiuse in pochi decimali nelle quote passaggio turno Mondiale per Club. La lotta per la qualificazione si preannuncia serrata, con l’Al Ahly che, secondo i bookmaker, non parte affatto sconfitto e potrebbe sorprendere, giocandosi fino in fondo le proprie chance di accesso alla fase successiva.

Quote Girone Qualificazione Mondiale per Club 2025: il gruppo C

Nelle scommesse sul Girone C del Mondiale per Club emerge una certezza: il Bayern Monaco di Kompany è nettamente favorito, con una quota passaggio turno che non supera 1.15. Subito dietro, Benfica e Boca Juniors restano in corsa con buone possibilità di qualificazione agli Ottavi. Decisamente più complicata, invece, la situazione per l’Auckland, offerto dai bookmaker a oltre quota 25 e già considerato fuori dai giochi.

Scommesse passaggio turno Mondiale per Club: Girone D

Nel Gruppo D è il Chelsea a partire in pole position per la qualificazione agli Ottavi. Freschi vincitori dell’Europa League, i Blues sono proposti dai bookmaker con una quota passaggio turno Mondiale per Club attorno a 1.03. Alle loro spalle, il Flamengo è considerato il principale antagonista, davanti ai Los Angeles FC, meno quotati per il passaggio del turno.

Quote passaggio turno Mondiale per Club: le favorite del Girone F

Nel Gruppo F il destino sembra già segnato: Borussia Dortmund e Fluminense sono nettamente favoriti al passaggio del turno Mondiale per Club, secondo le quote dei bookmaker. Decisamente più complicata, invece, la strada per Mamelodi Sundowns e Ulsan, le cui chances di qualificazione appaiono ridotte al minimo.

Scommesse Mondiale per Club 2025: le quote passaggio turno del Gruppo H

Nel Gruppo H, secondo i principali operatori, il Real Madrid dovrebbe ottenere la qualificazione agli ottavi senza particolari difficoltà. Non a caso, Mbappé è indicato come uno dei principali favoriti nelle quote capocannoniere del Mondiale per Club, anche grazie a un girone sulla carta agevole, in cui potrà affrontare avversarie come Al Hilal, Salisburgo e Pachuca, contro cui ha buone possibilità di andare a segno più volte. Più incerta, invece, la lotta per il secondo posto, con Salisburgo e Al Hilal pronte a contenderselo. Per il Pachuca, servirà un’autentica impresa.

Quote passaggio turno Mondiale per Club Inter, i nerazzurri approderanno agli Ottavi?

Dopo la delusione nella finale di Champions, l'Inter si avvicina al Mondiale per Club con molte incognite e poche certezze. Inseriti però nel Gruppo E, i nerazzurri possono contare su buone possibilità di accesso agli ottavi di finale. Ma quali sono effettivamente le loro chance di qualificazione? Ecco cosa ne pensano quattro diversi bookmaker:

Scommesse Qualificazione Mondiale per Club Juventus: la Vecchia Signora passerà il turno?

Grande entusiasmo per il debutto della Juventus nel nuovo Mondiale per Club. I bianconeri sono stati inseriti in un girone tutto sommato abbordabile, con il solo Manchester City a rappresentare una seria minaccia. Riuscirà la Vecchia Signora a conquistare la qualificazione agli ottavi? Ecco il parere di alcuni siti scommesse:

Dove trovare le migliori quote sul Mondiale per Club 2025

Abbiamo selezionato per voi una lista di operatori che offrono le migliori quote per il prossimo Mondiale per Club. Tutti i bookmaker analizzati sono in possesso di regolare licenza ADM e garantiscono bonus scommesse interessanti, piattaforme sicure e una vasta scelta di metodi di pagamento. Alcuni degli operatori presenti nella lista, offrono anche degli interessanti bonus senza deposito da poter utilizzare sul Mondiale per Club.

FAQ Quote passaggio turno Mondiale per Club

Dove trovare le quote Antepost passaggio turno Mondiale per Club?

Le quote sul passaggio turno si possono trovare sui migliori siti scommesse cliccando su Mondiale per Club > Antepost > Passaggio Turno/ Qualificazione Ottavi Sì/No.

Quali sono le squadre favorite nelle quote qualificazione Mondiale per Club?

Le compagini più accreditate al passaggio del turno sono Real Madrid e Manchester City.

Quali sono le chances di qualificazione di Inter e Juventus?

Sia Inter che Juventus vantano ottime possibilità di passare il turno al Mondiale per Club, con una quota media di 1.15.

Quando inizia la fase a gironi del Mondiale per Club 2025?

I gironi del Mondiale per Club prenderanno il via il prossimo 14 giugno.