Quote retrocessione: scende il Como, sale l'Empoli. I bookie confermano la fiducia in Parma e Monza

Con un solo punto in tre partite e l'ultimo posto in classifica,finiscono sotto la lente d'ingrandimento dei bookmaker per le quote salvezza. I ragazzi di Eusebio Di Francesco si confermano in pole nella lavagna retrocessione di, a 1,40, mentre la formazione di Fabregas scende da 4,50 a 3,50, dopo un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative. Non naviga in acque tranquille nemmeno l'Empoli che, nonostante l'imbattibilità e i 5 punti fin qui ottenuti, vede la discesa in B a 2 (prima della terza giornata era a 1,90). Va leggermente meglio a Cagliari e Verona, entrambe offerte a 2,50. Se il Lecce è proposto a 3,50, gli esperti continuano a dare fiducia al Monza che scende da 4,50 a 4 malgrado i soli due punti conquistati finora. Si conferma invece a 4,50 il Parma